Halle Berry: Ex Martinez fordert höhere Zahlungen für Sohn

Der Schauspieler Olivier Martinez hat vor Gericht eine Erhöhung des Kindesunterhalts beantragt, den Oscarpreisträgerin Halle Berry für den gemeinsamen Sohn Maceo zahlt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der französische Schauspieler Olivier Martinez (60) hat beim Los Angeles Superior Court einen Antrag auf Erhöhung des Kindesunterhalts für den gemeinsamen Sohn Maceo (13) eingereicht.

Satte Forderung

Die Oscarpreisträgerin Halle Berry (60) zahlt ihrem Ex-Mann seit dem Scheidungsabschluss im August 2023 monatlich 8.000 US-Dollar sowie 4,3 Prozent aller Einkünfte, die zwei Millionen Dollar übersteigen. Martinez argumentiert in den Gerichtsunterlagen, dass die ursprüngliche Vereinbarung von einer gleichen Betreuungszeit ausging, Berrys Anteil an der Betreuung inzwischen jedoch auf etwa 18 Prozent gesunken sei.

Halle Berry © GC Images

Offenlegung der Einkünfte gefordert

Eine genaue Berechnung der geforderten Summe sei Martinez derzeit nicht möglich, da Berry keine aktuelle Aufstellung ihrer Einnahmen vorgelegt habe. Der Schauspieler verweist auf Berrys jüngste Filmprojekte wie "Crime 101", "Fleur" und "Red Card" und fordert eine Offenlegung ihrer Finanzen. Kinder hätten das Recht, am Wohlstand ihrer Eltern teilzuhaben, um den Lebensstandard in Kalifornien zu sichern. Seine eigenen monatlichen Ausgaben beziffert Martinez auf knapp 18.000 Dollar. Zudem beantragte er, dass Berry 240.000 Dollar seiner Anwaltskosten übernimmt.

Olivier Martinez © GC Images

Eskalation im Sorgerechtsstreit

Der finanziellen Forderung gingen heftige Auseinandersetzungen voraus. Anfang Oktober beantragte Martinez das alleinige Sorgerecht und warf Berry körperliche Misshandlung des Sohnes vor.

Das Star-Foto des Tages 1 / 16 Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram

Gemeinsames Sorgerecht

Ein Richter hob die vorübergehend verhängte Schutzanordnung gegen Berry Ende Oktober nach neun Verhandlungstagen wieder auf. Berry wies die Anschuldigungen vor Gericht entschieden zurück. Das gemeinsame Sorgerecht bleibt bestehen, wobei der Sohn bis mindestens 17. Dezember überwiegend bei Martinez lebt. Das Paar hatte 2013 geheiratet und sich 2015 getrennt.