oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Sorgerecht

Halle Berry: Ex Martinez fordert höhere Zahlungen für Sohn

Stars Redaktion
von
Halle Berry Ende Oktober vor einem Gerichtstermin.
© GC Images
Der Schauspieler Olivier Martinez hat vor Gericht eine Erhöhung des Kindesunterhalts beantragt, den Oscarpreisträgerin Halle Berry für den gemeinsamen Sohn Maceo zahlt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der französische Schauspieler Olivier Martinez (60) hat beim Los Angeles Superior Court einen Antrag auf Erhöhung des Kindesunterhalts für den gemeinsamen Sohn Maceo (13) eingereicht.

Auch interessant

oe24 holt Robert Plant in den Steinbruch

Bob Dylan sorgt für Konzert-Chaos in Österreich

Schwere Vorwürfe gegen "Little Britain"-Star

Satte Forderung

Die Oscarpreisträgerin Halle Berry (60) zahlt ihrem Ex-Mann seit dem Scheidungsabschluss im August 2023 monatlich 8.000 US-Dollar sowie 4,3 Prozent aller Einkünfte, die zwei Millionen Dollar übersteigen. Martinez argumentiert in den Gerichtsunterlagen, dass die ursprüngliche Vereinbarung von einer gleichen Betreuungszeit ausging, Berrys Anteil an der Betreuung inzwischen jedoch auf etwa 18 Prozent gesunken sei.

Halle Berry Ende Oktober 2026 vor einem Gerichtstermin.
Halle Berry © GC Images

Offenlegung der Einkünfte gefordert

Eine genaue Berechnung der geforderten Summe sei Martinez derzeit nicht möglich, da Berry keine aktuelle Aufstellung ihrer Einnahmen vorgelegt habe. Der Schauspieler verweist auf Berrys jüngste Filmprojekte wie "Crime 101", "Fleur" und "Red Card" und fordert eine Offenlegung ihrer Finanzen. Kinder hätten das Recht, am Wohlstand ihrer Eltern teilzuhaben, um den Lebensstandard in Kalifornien zu sichern. Seine eigenen monatlichen Ausgaben beziffert Martinez auf knapp 18.000 Dollar. Zudem beantragte er, dass Berry 240.000 Dollar seiner Anwaltskosten übernimmt.

Olivier Martinez
Olivier Martinez © GC Images

Eskalation im Sorgerechtsstreit

Der finanziellen Forderung gingen heftige Auseinandersetzungen voraus. Anfang Oktober beantragte Martinez das alleinige Sorgerecht und warf Berry körperliche Misshandlung des Sohnes vor.

Das Star-Foto des Tages

1 / 16

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

© WWD via Getty Images

Frau im eleganten Outfit mit Pelzschal und großer Sonnenbrille steht auf einer Stadtstraße.

Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.

© Instagram

Gemeinsames Sorgerecht

Ein Richter hob die vorübergehend verhängte Schutzanordnung gegen Berry Ende Oktober nach neun Verhandlungstagen wieder auf. Berry wies die Anschuldigungen vor Gericht entschieden zurück. Das gemeinsame Sorgerecht bleibt bestehen, wobei der Sohn bis mindestens 17. Dezember überwiegend bei Martinez lebt. Das Paar hatte 2013 geheiratet und sich 2015 getrennt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schwere Vorwürfe gegen "Little Britain"-Star

"Lupin"-Star Omar Sy wegen Todesdrohungen vor Gericht

Serien-Hammer für "Ringe der Macht" - das gab's noch nie!

K-Pop-Hammer: 1.Stadion-Konzert für 2027 fixiert

Dringende OP! Jethro Tull verschieben 2 Österreich-Konzerte

Verurteilter Russell Brand: Perverse Spiele schon als Teen

oe24 holt Robert Plant in den Steinbruch

Nach 7 Jahren: "Big Bang Theory"-Star ist zurück

Bob Dylan sorgt für Konzert-Chaos in Österreich

Eric Dane (†): Witwe teilt Foto zum 54. Geburtstag