"Dancing Stars": Aus für Dolezal & Wieland

Das erste ''Dancing-Stars''-Pärchen wurde rausgewählt.

Spannend. Schon vor der ersten Entscheidung der 13. Staffel Dancing Stars zitterten die Kandidaten und gaben in den Proben noch einmal alles: Schauspieler Christian Dolezal ging mit nur sieben Punkten als Schlusslicht in die zweite Runde. Die Juroren erkannten eine kleine Steigerung.Sarkissova: „Sie sind doch nicht die Stefan-Petzner-Zweitbesetzung.“

Marcos Nader zeigte sich kämpferisch

Besser. Auch Boxer Marcos Nader lag einige Faustschläge zurück. Mit neun Punkten startete er als Vorletzter auf das rutschige Parkett. Er wollte bei der zweiten Show im Frack mit einem Wiener Walzer zu Perfect beweisen, dass er nach Perfektion strebt. Die Juroren erkannten unisono eine Verbesserung.

Top. Was „Perfect“ wirklich heißt, bewiesen Moderatorin Silvia „Pollo“ Schneider, DJane Tamara Mascara und Schauspielerin Edita Ma­lovcic bereits beim Auftakt. Die drei Favoritinnen arbeiteten auch diese Woche mit eiserner Disziplin. Und enttäuschten nicht. Vor allem Edita, die das Highlight des Abends ablieferte.

Sport-Star als Publikums- Liebling vorne dabei

Sympathie. Michaela Kirchgasser, die in der vorigen Runde bereits souve­räne 22 Punkte ertanzte, dürfte einen großen Platz im Herzen des Publikums haben. Die Ex-Skirennfahrerin zeigte einen Samba zu Kygos Higher Love, der vom Saalpublikum heftig beklatscht wurde. Sänger Cesár Sampson ging in der ersten Show als bester Mann hervor und erntete lüsterne Blicke von Jurorin Karina Sarkissova. Gestern stellte er mit einem Jive zu Foot­lose seine Koordination unter ­Beweis: starker Auftakt. Norbert Oberhauser, von der Ballerina auch als „Clooney“ des Ballrooms bezeichnet, verausgabte sich bei einem Jive zu Hey Ya.

Überraschung. Opernsängerin Natalia Ushakova tanzte einen Quickstep zu Part-Time Lover (der nur Balázs nicht ganz so begeisterte) und Andi Ogris kam zu Friend Like Me ins Schwitzen. Kristina Inhof, die nun zum zweiten Mal auf dem Parkett stand, hatte ihre erste Aufregung hingegen abgelegt. Dafür kamen ihr die Tränen, als ihr bei der Generalprobe am Donnerstag von den Kollegen Blumen überreicht wurden. Es war ihr Geburtstag und sie hatte gar nicht damit ­gerechnet.

Entscheidung. Die drei Juroren Dirk Heidemann, Karina Sarkissova, Balázs Ekker und das Publikum entschieden sich für den Rauswurf von Christian Dolezal und Roswita Wieland.