Tennis-Asse Alcaraz, Sabalenka Hauptgewinner bei Laureus-Gala

PSG als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet

Madrid. Mit Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka kommen die Hauptgewinner der diesjährigen Laureus World Sports Awards aus dem Tennis. Der 22-jährige Spanier avancierte bei der Preisverleihung in Madrid am Montag zum jüngsten Gewinner aller Zeiten in der Rubrik Sportler des Jahres. Auch erstmals als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde die Belarussin Sabalenka. Die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres ging an den französischen Fußball-Champions-League-Sieger Paris St. Germain.

Aryna Sabalenka © Getty Images

Lamine Yamal © Getty Images

Weitere Laureus-Preise erhielten unter anderen der englische Formel-1-Weltmeister Lando Norris (Durchbruch des Jahres) sowie der nordirische Golfer Rory McIlroy (Comeback des Jahres). Der Award für den Para-Sportler des Jahres ging an den brasilianischen Schwimmer Gabriel Araujo. Den nicht jährlich vergebenen Sporting Inspiration Award sicherte sich der ehemalige deutsche Fußball-Teamspieler Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 ist erst der vierte Preisträger der 2017 erstmals vergebenen Auszeichnung. Diese wurden von einer Jury aus 69 Sportlerinnen und Sportlern der Laureus Academy vergeben.