Hammer-Gerücht um Ralf Rangnick (67)

Schon wieder herrscht Transfer-Alarm um unseren Teamchef.

Muss sich der heimische Fußball-Bund bald um einen neuen Cheftrainer umschauen? Wie deutsche Medien berichten, gibt es schon wieder konkretes Interesse an Ralf Rangnick. Und erneut handelt es sich um den größten Klub im deutschsprachigen Raum, den FC Bayern München! Grund: Die Bayern wollen das aktuelle Sportboss-Duo Max Eberl und Christoph Freund in die Wüste schicken, da es beiden nicht gelang den Kader mit neuen Superstars zu verstärken.

Rangnick und Krösche auf der Liste

Wie Pay-TV-Sender Sky berichtet, rauchen an der Säbener Straße die Köpfe. Eine strukturelle Neuausrichtung auf der sportlichen Führungsetage steht ganz oben auf der Agenda. Zwei prominente Namen stehen laut dem Münchner Merkus ganz oben auf der Liste: Ralf Rangnick und Frankfurt-Boss Markus Krösche, aktuell Sportchef von Eintracht Frankfurt.

Vertrag nach WM zu Ende

Die Personalie Rangnick beschäftigte die Münchner bereits vor einem Jahr. Nach der historischen EURO, Österreich holte erstmals den Gruppensieg, wurden die FCB-Bosse aktiv und unterbreiteten Rangnick ein Angebot. Doch der entschied sich nach einem Geheim-Treffen in Salzburg, weiter als Teamchef arbeiten zu wollen. An seiner Position wird sich wohl auch aktuell nichts geändert haben. Außer die Tatsache, dass sein Vertrag nach der WM 2026 endet.

Freund dementiert RB-Rückkehr

So lange will man in München aber nicht warten. Im Herbst müssen Eberl und Freund zum Rapport. Spätestens dann wird beim deutschen Rekordmeister der große Knall erwartet. Platzt dann auch die Transfer-Bombe rund um Ralf Rangnick? Die Anzeichen verdichten sich. Christoph Freund soll zum Beispiel zu Red Bull zurückkehren. Der Salzburger dementiert das Gerücht um ein vorzeitiges Aus aus München aber vehement. Öffentliche Rückendeckung bekommt er keine.