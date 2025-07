Hammer! Bayern legen 1. Angebot für Nick Woltemade vor

Der deutsche Rekordmeister lässt nicht locker und will Stuttgart-Knipser nach München holen.

Der FC Bayern will Nick Woltemade (23) unbedingt an die Isar holen! Schon während der Klub-WM in den USA machte Sportvorstand Max Eberl (50) öffentlich klar: „Es ist ein Spieler, über den wir nachdenken. Mal schauen, was möglich ist.“

Müller weg, Musiala verletzt

Zur Erinnerung: Woltemade soll laut DFB-Legende Lothar Matthäus einen Marktwert von satten 80 bis 100 Millionen Euro haben – ein echter Hammer! Klar ist: Bayern braucht dringend Ersatz für Urgestein Thomas Müller, der seine Bayern-Karriere in den USA beendete. Und nach dem Horror-Foul bei der Klub-WM fällt auch Jamal Musiala (22) mit einer Knöchelverletzung lange aus – OP inklusive.

Stuttgart will Woltemade

Doch der VfB Stuttgart will seinen Star nicht einfach kampflos hergeben! Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (46) stellte schon zum Trainingsstart klar: „Wir haben vor fast eineinhalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen. Die hat Bestand.“ Seine klare Ansage: „Wir gehen davon aus, dass Nick auch nächste Saison bei uns spielen wird.“

Star ist Urlaub

Auch Trainer Sebastian Hoeneß (43) sieht keine Bayern-Zukunft für seinen Offensiv-Star: „Ich gehe davon aus, dass er nächstes Jahr dabei ist. Er hat jetzt Urlaub und kommt zum Trainingslager dazu.“ Und weiter: „Er ist ein zentraler Baustein – als Typ und Spieler. Ich plane fest mit ihm.“ Bleibt Woltemade wirklich beim VfB? Das erste Angebot vom FCB soll bei über 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonus-Zahlungen liegen ...