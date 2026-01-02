Todescrash: Fahrer von Box-Champion Joshua angeklagt

Nach dem schweren Autounfall in Nigeria des britischen Box-Stars Anthony Joshua ist dessen Fahrer u.a. wegen fahrlässiger Tötung durch gefährliches Fahren angeklagt worden.

Dies teilte die nigerianische Polizei am Freitag mit. Bei dem Unglück war Joshua leicht verletzt worden, aber zwei seiner engen Freunde, die zugleich seine Trainer und Krafttrainer waren, kamen dabei ums Leben. Der 46-jährige Fahrer erschien vor Gericht, der Fall wurde auf den 20. Jänner vertagt.

Nach vorläufigen Erkenntnissen soll das Auto zu schnell unterwegs gewesen sein und nach einem fehlerhaften Überholmanöver in einen stehenden Lastwagen gerammt sein. Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu sprach Joshua und den Familien der Opfer sein Beileid aus und nannte den Vorfall einen "tragischen Unfall". Der Unfall ereignete sich nur etwas mehr als eine Woche, nachdem Joshua den US-Social-Media-Star Jake Paul in der sechsten Runde eines Kampfes in Miami K.o. geschlagen hatte. Joshua soll noch in diesem Jahr gegen den ebenfalls aus Großbritannien stammenden Tyson Fury kämpfen.