Kracher-Alarm! Der Liveticker zur Champions-League-Auslosung

Zum zweiten Mal geht es in der Champions League in die Ligaphase! Ab 18 Uhr steigt im edlen Grimaldi Forum von Monaco die große Auslosung dafür – Sport24 berichtet live.
Die Ruhe vor dem Sturm: In drei Wochen ist es endlich wieder so weit – die Champions League kehrt zurück. Ab dem 16. September rollt der Ball auf der größten Fußballbühne Europas erneut. Doch bevor es sportlich losgeht, steht in wenigen Augenblicken in Monaco die Auslosung der Ligaphase auf dem Programm.
HIER ist der Liveticker zur CL-Auslosung
Nach dem Aus von RB Salzburg in der dritten Quali-Runde gegen Club Brügge und dem Scheitern von Sturm Graz im Play-off gegen Bodø/Glimt heuer jedoch ohne rot-weiß-rote Beteiligung. Dennoch verspricht die Auslosung jede Menge Kracher.