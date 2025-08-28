Alles zu oe24VIP
Champions League
© Getty

Ligaphase 2025/26

Kracher-Alarm! Der Liveticker zur Champions-League-Auslosung

28.08.25, 17:25 | Aktualisiert: 28.08.25, 18:45
Teilen

Zum zweiten Mal geht es in der Champions League in die Ligaphase! Ab 18 Uhr steigt im edlen Grimaldi Forum von Monaco die große Auslosung dafür  – Sport24 berichtet live. 

Die Ruhe vor dem Sturm: In drei Wochen ist es endlich wieder so weit – die Champions League kehrt zurück. Ab dem 16. September rollt der Ball auf der größten Fußballbühne Europas erneut. Doch bevor es sportlich losgeht, steht in wenigen Augenblicken in Monaco die Auslosung der Ligaphase auf dem Programm. 

HIER ist der Liveticker zur CL-Auslosung

Nach dem Aus von RB Salzburg in der dritten Quali-Runde gegen Club Brügge und dem Scheitern von Sturm Graz im Play-off gegen Bodø/Glimt  heuer jedoch ohne rot-weiß-rote Beteiligung. Dennoch verspricht die Auslosung jede Menge Kracher.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
 18:44

Haaland muss zum EX!

Manchester City hofft auf Siege gegen Dortmund, Leverkusen, Napoli, Galatasaray, Real Madrid, Villarreal, Bodö/Glimt und Monaco

 18:42

Jetzt ist der amtierende Champion dran!

PSG muss sich gegen Bayern München, Atalanta, Tottenham, Newcastle, Barcelona, Leverkusen, Sporting und Athletic beweisen

 18:41

Machbares Los für den spanischen Meister!

Barcelona spielt gegen PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Kopenhagen, Chelsea, Club Brügge, Slavia Prag und Newcastle

 18:40

Liverpool trifft auf...

...Real Madrid, Atletico, PSV Eindhoven, Qarabag, Inter Mailand, Eintracht Frankfurt, Marseille, Galatasaray

 18:38

ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer bekommt es mit Dortmund gegen...

... Inter Mailand, Villarreal, Bodö/Glimt, Athletic Bilbao, Manchester City, Juventus, Tottenham und Kopenhagen zu tun.

 18:37

Keine Pause! Vorjahres-Finalist Inter Mailand spiel gegen...

...Liverpool, Arsenal, Slavia Prag, Qairat, BVB, Atletico, Ajax und Union Saint-Gilloise

 18:35

Das Los des Rekordsiegers Real Madrid...

... lautet Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, AS Monaco und Qairat Almaty

 18:32

Chelsea ist als nächstes dran!

Die Blues müssen sich gegen Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag

 18:30

Bayern hat Gewissheit!

Die Münchner bekommen es in der Ligaphase mit Chelsea, PSG, Club Brügge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG und Pafos zu tun. Drei echte Kracher für die Elf von Vincent Kompany

 18:28

Oder doch nicht...

... erst werden noch alle 36 Mannschaften vorgestellt. Angefangen mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain

 18:26

UEFA lässt sich Zeit

Bevor es zur Ziehung geht, erklärt die UEFA noch einmal den Modus. In wenigen Augenblicken sollte es dann jedoch endlich losgehen

 18:13

Besondere Ehre für "King Zlatan" & Brasilien-Superstar Kaka

Nach dem Kult-Spot im Vorjahr griff Zlatan Ibrahimović auch diesmal wieder zur großen Schauspiel-Keule – und spielte sich selbst wie kein Zweiter. UEFA-Boss Ceferin dankte es ihm mit dem Präsidenten-Award. Nebenbei durfte auch Brasiliens Superstar Kaká eine Trophäe einstreichen. Beide übernehmen zudem die Rolle der Zeremonienmeister – eine Ehre, die im Vorjahr Cristiano Ronaldo zuteilwurde.

zlatan .jpg © X

 18:08

Im Terminkalender eintragen

1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Champions League 2025/26: Die K.o.-Runde im Überblick:

K.o.-Runden-Play-Offs: 17./18. und 24./25. Februar

Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März

Viertelfinale: 07./08. und 14./15. April

Halbfinale: 28./29. April und 05./06. Mai

Finale: 30. Mai in Budapest

 18:04

Das königliche Duo

Auch heuer wieder am Mikro: Reshmin Chowdhury und Pedro Pinto – die Showmaster der Auslosung, die uns die nächste Stunde bei Laune halten.

GettyImages-2232548666.jpg © Getty

 18:01

Es ist soweit!

Die Champions-League-Hymne erklingt in voller Länge – untermalt von Bildern der königlichen Fußballgeschichte. Szenen, die unter die Haut gehen.

 17:57

Frühschicht statt Flutlicht!

Das Champions-League-Finale überrascht diesmal mit einer völlig neuen Anstoßzeit – schon um 18 Uhr! Bisher rollte der Ball traditionell um 21 Uhr. Seit der Geburt der Königsklasse 1992 hat es ein so frühes Endspiel noch nie gegeben. Ausgetragen wird das Endspiel am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest.

 17:25

Die Lostöpfe im Überblick

Für die Einteilung der Teams in die Lostöpfe gilt der UEFA-Klubkoeffizient, berechnet aus den Ergebnissen der vergangenen fünf Spielzeiten. So ergeben sich die folgenden vier Töpfe:

Champions League © Instagram

 17:20

Bevor die Kugeln rollen...

Der Modus im Schnelldurchlauf: Vier Töpfe mit je neun Teams. Jeder Klub absolviert acht Spiele – vier daheim, vier auswärts. Die Top Acht marschieren direkt ins Achtelfinale. Die Plätze 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für Rang 25 bis 36 heißt es: Europa adé. Ab der K.o.-Phase gilt dann wieder der bekannte Modus mit Hin- und Rückspiel.

 17:18

Dieses Jahr anders!

Während sich rot-weiß-rote Fußball-Fans im Vorjahr mit RB Salzburg und Sturm Graz gleich über zwei heimische Mannschaften in der Ligaphase freuen durfte, sieht die Realität heuer leider anders aus. Sowohl der amtierende Meister als auch die Bullen scheiterten im finalen Play-off und müssen sich nun mit der Teilnahme an der Europa League zufrieden geben. Dazu findet am Freitag (13 Uhr/live auf Sky & Canal+) die Auslosung statt.

 17:16

Glücksfee lautet auf den Namen "KI"

Wie schon im Vorjahr hilft auch diesmal ein Supercomputer bei der Auslosung. Der Grund: Das klassische Kugelziehen würde im neuen Format rund 900 Lose erfordern – und satte drei bis vier Stunden dauern. Diese Geduldsprobe will man weder den Klubs noch den Fans zumuten. Also übernimmt die Glücksfee „KI“.

 17:15

Alle Jahre wieder...

Herzlich willkommen zum Live-Ticker der diesjährigen Champions-League-Auslosung! Oder kann man "Auslosung" zu diesem Prozedere überhaupt noch sagen? Schließlich ist seit der vergangenen Saison, als die UEFA die Königsklasse grundlegend reformierte, alles anders. Statt 32 Teams befinden sich nun 36 qualifizierte Teams in den Töpfen und sie werden auch keinen Gruppen mehr zugelost, sondern einzelnen Gegnern, auf die sie in der Ligaphase treffen werden.

