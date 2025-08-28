ER war Bayern zu teuer: Milan macht Top-Schnäppchen

Christopher Nkunku steht unmittelbar vor dem Abschied vom FC Chelsea und einem Wechsel in die Serie A. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der französische Offensivspieler noch vor Ende des Transferfensters einen Vertrag bei AC Milan bis 2030 unterzeichnen.

Spieler und Vereine seien sich bereits einig, lediglich letzte Details stünden noch aus. Die „Blues“ kassieren für den 27-Jährigen demnach eine Ablöse von 35 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen.

Der frühere Leipziger war in den vergangenen Wochen auch in Deutschland immer wieder Thema. Vor allem der FC Bayern München bemühte sich intensiv um Nkunku, ebenso wie Bayer Leverkusen und sein Ex-Klub RB Leipzig. Unterschiedliche Vorstellungen bei den Transfermodalitäten verhinderten jedoch eine Rückkehr in die Bundesliga. Die Münchner, die in diesem Sommer nur noch Leihgeschäfte anstreben, verzichteten letztlich auf einen Kauf – der Weg nach Italien war damit frei. Stattdessen könnte Nicolas Jackson, Nkunkus Teamkollege in London, beim Rekordmeister landen. Nach Informationen von SPORT BILD herrscht zwischen Bayern und dem 24-jährigen Stürmer bereits grundsätzliche Einigkeit.

Frische Power für Milan-Offensive

Für Milan kommt Nkunku zur rechten Zeit: Mit Santiago Giménez steht aktuell nur ein gelernter Mittelstürmer im Kader. Der 14-fache französische Nationalspieler ist flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln spielen und gilt als idealer Baustein für das 3-5-2-System von Trainer Massimiliano Allegri.

Nkunku war im Sommer 2023 für 60 Millionen Euro von Leipzig nach Chelsea gewechselt, konnte sich in der Premier League jedoch nie dauerhaft durchsetzen. In zwei Jahren kam er auf 62 Pflichtspiele, 18 Tore und 5 Assists – deutlich weniger als in Leipzig, wo er 126 Torbeteiligungen in 172 Partien sammelte.

Nun soll Mailand der Ort werden, an dem der Franzose zu alter Stärke zurückfindet. Transferexperte Fabrizio Romano und Foot Mercato berichten übereinstimmend, dass die Gespräche kurz vor dem Abschluss stehen. Nkunku soll bei den Rossoneri einen Fünfjahresvertrag bis 2030 erhalten.