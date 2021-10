Fahrzeug kippte seitlich weg und überschlug sich mehrmals.

Ein 49-Jähriger ist Samstagmittag in Zell am See im Pinzgau beim Absturz mit einem Muli verletzt worden. Der Mann brachte mit dem landwirtschaftlichen Transportfahrzeug Mist auf seinem Feld aus. Beim Überqueren einer steilen Wiese kippte das Fahrzeug seitlich talwärts weg, überschlug sich mehrmals und kam nach rund 20 Metern auf den Rädern zum Stillstand. Der Lenker konnte laut Polizei seinen Bruder benachrichtigen, dieser verständigte die Einsatzkräfte.

Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Die Feuerwehren Zell am See und Thumersbach waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften zur Sicherung und Bergung vor Ort.