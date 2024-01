Gala-Nacht der ›Next Generation‹

Heute Abend wurde in den Sofiensälen die neue Generation augezeichnet – mit viel Prominenz

Sie sind die neue Generation der Stars aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Als solche standen die Vertreter der „Next Generation“ am Mittwochabend bei der großen Award-Gala der Mediengruppe ÖSTERREICH in den Wiener Sofiensälen im Rampenlicht. In zehn Kategorien wurde die neue Riege an Führungspersönlichkeiten ausgezeichnet. Unter den Preisträgern des „Next Generation Award“ waren unter anderem Mode-Designerin Marina Hoer­manseder (Kategorie „Female Empowerment“), oder Winzerin Katharina Baumgartner (Kategorie „Jungwinzerin“) und zahlreiche weitere aufstrebende Persönlichkeiten. Hoermanseder brachte dabei es in ihrer Dankes-Rede auf den Punkt: "Wir wollen Sisterhood statt Catfight."

Besondere Aufmerksamkeit wurden Felix Kammerer, dem Star aus dem Oscar-prämierten Film „Im Westen nichts Neues“, und der Holocaust-Überlebenden Erika Freeman zuteil. Freeman erhielt den „Generationen Ehrenpreis“, Kammerer den „Dream Big“-Award.

Elitäre Gäste

Durch den Abend führte Topmodel und Nachhaltigkeits-Botschafterin Barbara Meier – Chart-Stürmer Chris Steger stand mit einem musikalischen Highlight auf der Bühne.

Auf der Gästeliste fanden sich neben den Preisträgern auch zahlreiche VIPs aus Politik und Wirtschaft wie Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm, MediaMarkt-Boss Alpay Güner, Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Billa-Marketing-Lady Daniela Schwarz-Knehtl, die Auto-Stahl-Chefs Isabella und Gernot Keusch, WKO-Vizepräsidentin Amelie Groß, "John Harris"-Boss Ernst Minar und viele mehr.

Die Sieger im Überblick

Demokratie in der Arbeitswelt

Pia Gsaller

Vorsitzende der ÖBB-Konzernjugendvertretung & betriebliche Vertretung für junge Beschäftigte im Konzern.

Diversity

Fiona

Sie hat Down-Syndrom und beweist auf Instagram, dass Diversität und Inklusion nicht nur leere Worte sind.

Female Empowerment

Marina Hoermanseder & Parvin Razavi

Die Mode-Designerin und der Star-Köchin sind beste Beispiele für Female Empowerment.

NÖ Jung-Unternehmer

Corinna Hintenberger

Sie begleitet als Business-Mentorin Unternehmerinnen auf der Reise, ihr Imperium aufzubauen.

Social Responsibility

Verena Augustin

Ihr Verein 0816 hat sich auf die Ausbildung von Kids & Jugendlichen mit besonderen Lernbedürfnissen fokussiert.

Technologie & Digitalisierung

Viktoria Izdebska

Eine der jüngsten Gründerinnen des Landes, die sich mit ihrem Software-Tool Salesy einen Namen machte.

Wiener Jung-Unternehmer

Moritz Lechner

Er gründete im Alter von 13 Jahren, als Österreichs jüngster Gründer, sein Unternehmen „Freebiebox“.

Jung-Winzer

Katharina Baumgartner

Die Niederösterreicherin sorgt mit ihren Weinen für Innovation in der Domäne Baumgartner.

Sonderpreis „Dream Big“

Felix Kammerer

Der Oscar-Star aus dem Drama „Im Westen nichts Neues“ wurde mit „Dream Big Ehrenpreis“ bedacht.

Generationen Ehrenpreis

Erika Freeman

Die 96-jährige Holocaust-Überlebende erhielt den „Generationen Ehrenpreis“ im Rahmen der Gala.