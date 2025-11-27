Black Friday-Rekord: Leute geben so viel aus wie noch nie

Zuerst Black Friday, dann der 1. Einkaufs-Samstag im Advent und schließlich der Cyber Monday mit Extra-Elektronik-Angeboten. Ein großes Shopping-Wochenende mit vielen Angeboten steht vor der Tür.

Der Black Friday und der Cyber Monday sind so populär wie nie, zeigt eine Studie des Handelsverbands. Die Österreicher planen Ausgaben von rund 460 Mio. Euro, mehr denn je.

Beliebte Sondereinkaufstage

„Gerade in Zeiten, in denen die Geldbörse nicht ganz so locker sitzt, nutzen die Kundinnen und Kunden diese Shopping-Aktionstage besonders fleißig. Fast jede:r Vierte bewertet Sondereinkaufstage wie den Black Friday und den Cyber Monday als sehr positiv, weitere 55 % als eher positiv“, erklärt Handelssprecher Rainer Will.

Im Schnitt geben wir 294 Euro aus

Heuer wollen fast zwei von drei Österreicher:innen (63 %) die Sonderangebote rund um Black Friday und Cyber Monday nutzen und dafür im Schnitt 294 Euro ausgeben. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine kräftige Steigerung – sowohl bei der Zahl der Kaufenden (2024: 60 %) als auch beim Einkaufsbudget (2024: 265 Euro).

Der Handelsverband rechnet daher mit Gesamtausgaben von 460 Mio. Euro, nach 400 Mio. Euro im Vorjahr. Damit wird auch der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2022 (450 Mio. Euro) übertroffen.

Die glanzvolle Weihnachtsdekroation im Huma Eleven in Wien 11 sorgt für ein besonderes Einkaufserlebnis. © Robert Fritz

Besonders beliebt sind vor allem Kleidung und Elektronik-Geschenke wie Smartphones, Tablets oder kabellose Kopfhörer. Auch Spielzeug ist ein Einkaufshit am ersten Adventswochenende. Dazu kommen Süssigkeiten und Kosmetik.

Laut einer WKÖ-Umfrage führen drei Kategorien die Black Friday-Käufe in Österreich an: Bekleidung steht mit 41 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Elektrogeräten/Haushaltsgeräten mit 27 Prozent und Spielwaren mit 24 Prozent. Weitere beliebte Kategorien sind Unterhaltungselektronik (23 Prozent), Kosmetika (23 Prozent), Computer (21 Prozent) und Sportartikel (19 Prozent).