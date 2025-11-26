Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.300 aktien up +4.03% Andritz AG 61.85 aktien down -0.8% BAWAG Group AG 116.20 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.100 aktien up +1.09% CPI Europe AG 15.620 aktien down -0.83% DO & CO Aktiengesellschaft 186.40 aktien up +0.98% EVN AG 26.300 aktien down -0.57% Erste Group Bank AG 92.35 aktien down -0.59% Lenzing AG 22.850 aktien up +0.44% OMV AG 47.820 aktien down -0.58% Oesterreichische Post AG 30.400 aktien up +0.16% PORR AG 30.150 aktien down -1.63% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.760 aktien down -1.97% SBO AG 26.350 aktien down -0.75% STRABAG SE 76.70 aktien down -0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.040 aktien up +0.27% VERBUND AG Kat. A 62.40 aktien down -0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.150 aktien down -0.1% Wienerberger AG 29.540 aktien up +0.07% voestalpine AG 36.520 aktien down -3.08%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
2 Millionen Dollar: Ex-Meinl-Bank-Chef kauft sich frei
© APA/HERBERT PFARRHOFER

Aus U-Haft entlassen

2 Millionen Dollar: Ex-Meinl-Bank-Chef kauft sich frei

26.11.25, 17:32 | Aktualisiert: 27.11.25, 10:43
Teilen

Dank neuesten Kautionsangebots verließ Peter Weinzierl die New Yorker U-Haft. Konkrete Auflagen sind noch offen.

Ex-Meinl-Bank-Chef Peter Weinzierl ist in New York City aus der Untersuchungshaft gegen eine finanzielle Sicherheitsleistung entlassen und auf freien Fuß gekommen, berichtet der "Standard". Ein neues Kautionsangebot des 60-jährigen Wieners wurde demnach von der zuständigen Richterin angenommen. Die konkrete Höhe blieb offen. Es dürfte zudem einen elektronischen Hausarrest, aber auch gewisse Bewegungsfreiheit geben. Seinen Reisepass soll Weinzierl abgegeben haben.

Vorwurf: Steuerhinterziehung  

Die US-Staatsanwaltschaft wirft Weinzierl auf Geldwäsche beruhende Steuerhinterziehung vor. Weinzierl bestritt stets die Vorwürfe. In Österreich ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um die Causa Odebrecht gegen Weinzierl und andere. Hier wie dort gilt die Unschuldsvermutung.

Am Dienstag (Ortszeit) wurde der Ex-Manager laut "Standard" aus der Untersuchungshaft entlassen, die er im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn verbracht hat. Aus aktuellen Gerichtsunterlagen erschließt sich dem Zeitungsbericht zufolge, dass sein neuestes Kautionsangebot von der zuständigen Richterin angenommen worden ist, danach wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Aus den Unterlagen, aus denen "Der Standard" zitiert, gehe hervor, dass die Zuständigen ein erneuertes Kautionsangebot Weinzierls verhandelt haben. Das sei schließlich akzeptiert worden, obwohl die Bedingungen leichter sein dürften als im älteren, im September noch abgelehnten Kautionsangebot.

Kaution bei rund zwei Mio. Dollar, weitere Auflagen

Die Kaution, die Weinzierl hinterlegt habe, liege nun bei rund zwei Millionen Dollar (aktuell 1,73 Mio. Euro). Weinzierl übersiedle in den elektronisch überwachten Hausarrest. Vorausgesetzt, das Gericht stimme zu, dürfe er sich in Washington D. C., Süd-Florida und den südlichen und östlichen Bezirken von New York bewegen - wohl, weil seine Anwaltskanzlei Niederlassungen in Washington D.C., Virginia und Florida hat, so die Zeitung. Seine Reisedokumente habe Weinzierl abgegeben, Besuche von Beratern und Familie bei ihm daheim müssen vom Gericht genehmigt werden.

Rechtsanwälte Weinzierls hatten öfters Enthaftungsanträge eingebracht und Kautionsangebote unterbreitet. Bis Dienstag stimmten weder Richterin noch Staatsanwälte zu einer Freilassung gegen Auflagen zu. In seinem Enthaftungsantrag vom 17. September etwa hatten Weinzierls Verteidiger laut "Standard" ein Kautionsangebot von 2,3 Millionen Dollar (aktuell 1,99 Mio. Euro) gelegt. Zudem würde er eine Fußfessel akzeptieren, in New York City bleiben und seinen Reisepass abgeben. Damals war das Gericht diesem Angebot nicht gefolgt. Es könnte auch um den Nachweis der Herkunft der Kautionsgelder gegangen sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden