Highlights auf NETFLIX
Horror-Film: »Blood & Sinners« mit Michael B. Jordan
Spannung. Im Jahr 1932 kehren Zwillingsbrüder zurück in ihre Heimatstadt in Mississippi, um einen Club zu eröffnen. Doch ihre Party weckt auch das Interesse uralter böser Mächte
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Komödie: »Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten« mit Dennis Quaid
Weihnachtsfilm. Als Familie Goss von einem medizinischen Notfall erschüttert wird, unternimmt der entschlossene Hund Winstead alles, um seine Menschen vor Heiligabend wieder zusammenzubringen.
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Mystery-Film: Zweite Staffel von »Black Doves« mit Keira Knightley
Thriller. Auf der Suche nach ihrer verschwundenen Führungsperson Reed deckt Helen Webb eine Verschwörung im Herzen der Black Doves auf und verbündet sich dafür erneut mit Sam.
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Sitcom: Zweite Staffel von »North of North« mit Anna Lambe
Komödie. Die Geschichte folgt der jungen Inuk-Mutter Siaja, die sich in einer kleinen Gemeinde in der Arktis ein neues Leben aufbauen möchte.
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