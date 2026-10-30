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Highlights auf NETFLIX

Filmplakat mit mehreren Charakteren vor einem großen, orangefarbenen Sonnenuntergang.
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Die Streaming-Highlights um Überblick
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Horror-Film: »Blood & Sinners« mit Michael B. Jordan

Spannung. Im Jahr 1932 kehren Zwillingsbrüder zurück in ihre Heimatstadt in Mississippi, um einen Club zu eröffnen. Doch ihre Party weckt auch das Interesse uralter böser Mächte

3.11.
FILM

Komödie: »Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten« mit Dennis Quaid

Ein Paar sitzt mit einem Hund und anderen Menschen in warmer Kleidung auf einer Tribüne.
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Weihnachtsfilm. Als Familie Goss von einem medizinischen Notfall erschüttert wird, unternimmt der entschlossene Hund Winstead alles, um seine Menschen vor Heiligabend wieder zusammenzubringen.

4.11.
FILM

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Mystery-Film: Zweite Staffel von »Black Doves« mit Keira Knightley

Ein Mann mit Gewehr und eine Frau stehen vor einem Auto in einer städtischen Kulisse.
. © Hersteller

Thriller. Auf der Suche nach ihrer verschwundenen Führungsperson Reed deckt Helen Webb eine Verschwörung im Herzen der Black Doves auf und verbündet sich dafür erneut mit Sam.

5.11.
SERIE

Sitcom: Zweite Staffel von »North of North« mit Anna Lambe

Zehn Menschen in bunter Winterkleidung stehen und sitzen vor einem Iglu im verschneiten Norden.
. © Hersteller

Komödie. Die Geschichte folgt der jungen Inuk-Mutter Siaja, die sich in einer kleinen Gemeinde in der Arktis ein neues Leben aufbauen möchte.

5.11.
SERIE

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