Kärntner Soldatin stellt sich Extrem-Challenge

Stabswachtmeister Tatjana Sabitzer vom Jägerbataillon 25 nahm vom 12. bis 24. August 2026 in der Dominikanischen Republik an der Survival-Challenge "7vs.Wild" teil

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Fünf Tage bei minus 34 Grad in der finnischen Wildnis, Auslandseinsätze im Kosovo und eine anspruchsvolle militärische Ausbildung: Stabswachtmeister Tatjana Sabitzer ist schwierige Bedingungen gewohnt. Im August stellte sich die Kärntner Soldatin einer neuen Herausforderung. In der Dominikanischen Republik nahm sie an der Survival-Serie "7vs.Wild" teil, die nun auf Prime Video gestartet ist.

Die deutsche Produktionsfirma CaliVision Network hatte die Angehörige des Jägerbataillons 25 für das Format ausgewählt. Dabei müssen sieben Teilnehmer mehrere Tage allein in der Natur zurechtkommen. Sie dürfen nur ihre Kleidung und eine begrenzte Auswahl an Ausrüstung mitnehmen. Eine versiegelte Notfallausrüstung mit Erste-Hilfe-Set und Satellitentelefon sowie ein GPS-Tracker sorgen für zusätzliche Sicherheit. Ein Kamerateam gibt es nicht: Die Teilnehmer filmen ihre Erlebnisse selbst. Bei gesundheitlichen Problemen oder aus persönlichen Gründen können sie jederzeit abbrechen.

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Survival-Erfahrung

Sabitzer bringt bereits Survival-Erfahrung mit. Sie nahm am "Arctic Warrior" teil und absolvierte gemeinsam mit Influencer Sascha Huber einen 50-Kilometer-Barett-Marsch. Beim Jägerbataillon 25 in Lendorf bei Klagenfurt ist sie als Kraftfahrunteroffizierin für rund 80 Heeresfahrzeuge verantwortlich. Außerdem bildet sie Soldaten als Heeresfahrlehrerin für die Führerscheinklassen B, C und E aus. Privat spielt sie Fußball beim SV Oberglan.

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Verteidigungsministerin Klaudia Tanner lobte die Teilnahme als Zeichen für die Leistungsfähigkeit der Soldatinnen im Bundesheer. Ausdauer, Durchhaltevermögen und der Umgang mit schwierigen Situationen seien Fähigkeiten, die auch außerhalb des Militärs gefragt seien.

Die 16-teilige Serie ist seit 23. Oktober auf Amazon Prime Video zu sehen. Neue Folgen erscheinen dort dienstags und freitags. Auf YouTube startet die Veröffentlichung am 5. November, anschließend folgen neue Episoden montags und donnerstags.