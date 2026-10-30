Highlights auf DISNEY+
Fantasy Film von Marvel: »The Fantastic Four: First Steps«
Action. Vor der Kulisse einer von den 60er-Jahren inspirierten, retro-futuristischen Welt steht Marvels erste Familie vor einer gewaltigen Herausforderung. Gezwungen, ihre Rolle als Helden mit ihrer familiären Bindung in Einklang zu bringen, müssen sie die Erde gegen einen Weltraumgott und dessen rätselhafte Heroldin verteidigen.
FILM
Justiz-Soap: 2. Staffel von »All's Fair« mit Kardashian, Watts & Co
Gesetz. Brillante Anwältinnen gründen eine Familienrechtskanzlei und diktieren vor Gericht und privat neue Spielregeln.
SERIE
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