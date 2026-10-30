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Ski-Star (32) schockt mit Rücktritt

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Skifahrerin.
© Gepas
Sie war über viele Jahre hinweg eine der härtesten Rivalinnen für Österreichs Ski-Damen.
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Nach dem Rücktritt von Lara Gut-Behrami droht dem Schweizer-Team nun der nächste herbe Verlust. Zur Erinnerung: Erst im August zog 35-jährige Schweizer Ausnahmekönnerin – Olympiasiegerin, zweimalige Gesamtweltcup-Siegerin und zweifache Weltmeisterin wegen einer Knie-Verletzung den endgültigen Schlussstrich unter ihre eindrucksvolle Laufbahn.

Rückschlag für Swiss-Team vor Heim-WM

Sollte nun wie die Schweizer Zeitung "BLICK" berichtet, auch ihre Teamkollegin den Rücktritt erklären, würde das Swiss-Ski-Team innerhalb weniger Monate gleich zwei seiner prägendsten Aushängeschilder der letzten Jahre verlieren – und das ausgerechnet im Hinblick auf die Heim-WM 2027 in Crans-Montana.

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Zweifache Kombi-Olympiasiegerin

Fakt ist: Michelle Gisin war über viele Jahre hinweg eine der härtesten und hartnäckigsten Rivalinnen für Österreichs Ski-Damen in den technischen wie auch in den schnellen Disziplinen.

Nach ihrem verheerenden Sturz im vergangenen Winter hat die zweifache Kombinations-Olympiasiegerin die Frage nach ihrer Zukunft lange offen gelassen. Nun ist eine Entscheidung gefallen – und vieles deutet darauf hin, dass die 32-Jährige in wenigen Tagen ihren Rücktritt verkünden wird.

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