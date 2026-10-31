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Die Sport-Highlights am Sonntag im TV

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© Getty Images/Westend61
Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.
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Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

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Final-Tag in der Wiener Stadthalle. © APA/GEORG HOCHMUTH

Finale. Endspiel des größten Tennis-Turnier des Landes: In der Wiener Stadthalle geht es um den Titel der Erste Bank Open 2026. Vorjahressieger Jannik Sinner fehlt heuer, wer folgt dem Italiener?

Kimi-Coup: Antonelli steht vor WM-Krönung

ORF 1/Sky, 21 Uhr
WM-Leader Kimi Antonelli.
WM-Leader Kimi Antonelli. © EPA

Fiesta. Ein Punkt reicht Kimi Antonelli beim GP von Mexiko um Geschichte zu schreiben. Der Champagner ist gekühlt, denn nach dem Rennen wird der 20-jährige Italiener wohl zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten.

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