Die Sport-Highlights am Sonntag im TV

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Highlights aus der Sportwelt im TV.

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Für Sport-Fans gibt es am Sonntag wieder einige Highlights. Hier die TV-Tipps von oe24.

Rapid will Austria noch tiefer in Krise schießen

ORF 1/Sky, 17 Uhr

Rapid greift nach dem 11. Sieg. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Stadt-Duell. Derby-Fieber in Wien. Tabellenführer Rapid trifft auf den kriselnden Erzrivalen Austria. Die Hütteldorfer sind bislang noch unbesiegt in der Saison, die Veilchen sind nur noch Vorletzter.

Wer folgt Sinner als Stadthallen-König?

ServusTV, 14 Uhr

Final-Tag in der Wiener Stadthalle. © APA/GEORG HOCHMUTH

Finale. Endspiel des größten Tennis-Turnier des Landes: In der Wiener Stadthalle geht es um den Titel der Erste Bank Open 2026. Vorjahressieger Jannik Sinner fehlt heuer, wer folgt dem Italiener?

Kimi-Coup: Antonelli steht vor WM-Krönung

ORF 1/Sky, 21 Uhr

WM-Leader Kimi Antonelli. © EPA

Fiesta. Ein Punkt reicht Kimi Antonelli beim GP von Mexiko um Geschichte zu schreiben. Der Champagner ist gekühlt, denn nach dem Rennen wird der 20-jährige Italiener wohl zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten.