Waldbrand-Alarm: Flughafen muss geschlossen werden

Wegen Waldbrandgefahr muss der Flughafen Marseille geschlossen werden.

Frankreich wird von schweren Waldbränden heimgesucht. Das hat jetzt für den Flughafen Marseille dramatische Folgen: Er muss gesperrt werden.

Hier breiten sich die Feuer in Marsseile aus:

350 Hektar Wald in Brand

In Frankreich stehen derweil 350 Hektar Wald in Brand. Das berichtet die AFP unter Berufung auf die Feuerwehr vor Ort. Starke Winde treiben das Feuer weiter in Richtung der Hafenstadt im Süden Frankreichs.

