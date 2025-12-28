Mann erstach neun Menschen - Fünf Kinder unter Opfern

Bei einem Messerangriff in Suriname hat ein Mann neun Menschen getötet, darunter fünf Kinder.

Wie die Polizei des südamerikanischen Landes mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in Surinames Hauptstadt Paramaribo. Der Angreifer habe vier Erwachsene und fünf Kinder "mit einem scharfen Gegenstand" getötet. Ein weiteres Kind sowie ein weiterer Erwachsener wurden demnach schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die alarmierten Beamten hätten den mutmaßliche Täter angeschossen, erklärte die Polizei weiter. Er wurde demnach an den Beinen verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Mann litt unter psychischen Problemen

Medienberichten zufolge litt der Mann unter psychischen Problemen. Bei vier der getöteten Minderjährigen handelte es sich demnach um seine eigenen Kinder.

Surinames Präsidentin Jenny Geerlings-Simons äußerte sich erschüttert über die Gewalttat des Mannes, der "seinen eigenen Kindern das Leben nimmt und auch seine Nachbarn tötet". Sie wünsche den Hinterbliebenen "viel Kraft, Mut und Trost in dieser unvorstellbar schweren Zeit", schrieb sie auf Facebook.