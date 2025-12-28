Brisant: Trump telefonierte vor Selenskyj-Treffen mit Putin

Vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonierte der US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Der US-Präsident gab dies auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" bekannt. Trump schreibt: "Ich hatte soeben ein gutes und sehr produktives Telefongespräch mit Präsident Putin aus Russland, noch vor meinem Treffen heute mit Präsident Selenskyj aus der Ukraine."
- Selenskyj trifft Trump zwei Stunden früher als geplant
- Putin kippt eigenen Friedensplan
- Gipfel-Treffen in Florida: Selenskyj heute bei Trump
In seinem Posting hat er auch die Presse zu seinem Treffen mit Selenskyj eingeladen: "Die Presse ist eingeladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit." Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten findet am Sonntag gegen 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit im Hauptspeisesaal von Mar-a-Lago (Florida) statt.