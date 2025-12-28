Brisant: Trump telefonierte vor Selenskyj-Treffen mit Putin

Vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonierte der US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der US-Präsident gab dies auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" bekannt. Trump schreibt: "Ich hatte soeben ein gutes und sehr produktives Telefongespräch mit Präsident Putin aus Russland, noch vor meinem Treffen heute mit Präsident Selenskyj aus der Ukraine."

In seinem Posting hat er auch die Presse zu seinem Treffen mit Selenskyj eingeladen: "Die Presse ist eingeladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit." Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten findet am Sonntag gegen 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit im Hauptspeisesaal von Mar-a-Lago (Florida) statt.