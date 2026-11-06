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Lindsey Vonn schwärmt erstmals von ihrem neuen Freund

Sport Redaktion
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Frau mit langen blonden Haaren sitzt lächelnd auf einer Bühne mit Mikrofon in der Hand.
© IMAGO/Pacific Press Agency
Nach monatelangen Liebesgerüchten hat Lindsey Vonn ihr Glück mit dem französischen Ski-Star Matthieu Bailet öffentlich gemacht.
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Für Lindsey Vonn (42) sind es schwierige Monate. Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt kämpft die ehemalige Ski-Königin weiterhin mit den Folgen und muss sich in den kommenden Wochen einer weiteren Operation unterziehen.

Gemeinsame Fotos auf Insta

Privat scheint es hingegen wieder bergauf zu gehen. Ende September machte Vonn ihre Beziehung mit dem französischen Speed-Spezialisten Matthieu Bailet (30) mit gemeinsamen Fotos auf Instagram öffentlich. Zuvor hatte es bereits monatelang Gerüchte über eine mögliche Beziehung gegeben.

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Künftig will Vonn privater sein

Nun hat sich die Amerikanerin gegenüber dem US-Magazin "People" erstmals ausführlicher zu ihrem neuen Liebesglück geäußert. "Er ist großartig, und das wollte ich mitteilen", schwärmt Vonn über Bailet.

Die 42-Jährige ist mit öffentlichen Einblicken in ihr Liebesleben künftig allerdings zurückhaltender. "Ich glaube, in der Vergangenheit war es bei mir eine Mischung aus Verschwiegenheit und vielleicht auch zu viel Offenheit", erklärt sie.

Promi-Beziehungen mit Woods, Subban

Mit Bailet sei sie "wirklich glücklich". Er sei ein "fantastischer Freund", betont die Olympiasiegerin. Gleichzeitig stellt sie klar: "Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen und glücklich bin, aber ich werde in Zukunft nicht mehr allzu viel darüber preisgeben."

Nach prominenten Beziehungen mit Golf-Superstar Tiger Woods und dem ehemaligen NHL-Profi P. K. Subban scheint Vonn ihr neues Glück nun bewusst etwas privater genießen zu wollen.

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