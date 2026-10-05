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"Lächerlich"

DIESE Gletscher-Bilder schocken Wintersportler

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Eigentlich sollte der Saisonstart am Gletscher für Wintersportler ein Grund zur Freude sein. Doch neue Aufnahmen vom Hintertuxer Gletscher sorgen erneut für Kritik. 
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Die Snowboarderin wollte eigentlich nur eines: endlich wieder auf den Schnee. Doch auf ihrer Fahrt über den Gletscher sieht die Realität offenbar anders aus. Statt einer durchgehend verschneiten Piste sind auf den Aufnahmen immer wieder dreckige Stellen und Wasserläufe zu sehen.

Dazu schreibt sie: "Wir konnten es alle kaum erwarten, wieder auf Schnee zu kommen. Aber wenn 'wieder auf Schnee' bedeutet, dass man auf einem Gletscher im Oktober Dreck ausweichen und durch Bäche fahren muss, sollte man die Begeisterung vielleicht etwas relativieren."

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Ihr Fazit fällt deutlich aus: "Das ist nicht das, wie ein Gletscher aussehen sollte."

"Tief besorgt und verängstigt"

Die Wintersportlerin macht gleichzeitig klar, dass sie sich eigentlich auf den Winter freut. Trotzdem sei sie angesichts der Entwicklung "zutiefst besorgt und verängstigt".

Auch den Saisonstart unter diesen Bedingungen stellt sie infrage. Die Eröffnung eines Skigebiets bei solchen Verhältnissen müsse hinterfragt werden, schreibt sie. Gleichzeitig räumt sie selbstkritisch ein, dass auch die Wintersportler ihren Teil dazu beitragen: "Ja, wahrscheinlich verdienen auch wir Kritik dafür, dass wir überhaupt kommen, um hier zu fahren."

Das Netzt tobt

In den Kommentaren fällt das Urteil ebenfalls deutlich aus. "Ich erinnere mich, als ich vor zehn Jahren auf dem Gletscher war und es im August -10 Grad hatte. So traurig", schreibt ein Nutzer.

Ein anderer fragt: "Warum hat das überhaupt offen?" Ein weiterer bringt seine Meinung noch kürzer auf den Punkt: "Das ist lächerlich."

Der Hintertuxer Gletscher wirbt mit der längsten Skisaison Österreichs und startet traditionell besonders früh in den Winter. Die aktuellen Bilder zeigen allerdings, wie wenig winterlich es dort Anfang Oktober teilweise noch aussieht.

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