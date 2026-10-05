Ostbahn: Busse bis Mittwoch

Pendler müssen jetzt stark sein: Auf der Ostbahn zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha fahren bis Mittwoch keine Nahverkehrszüge. Der Auslöser war ein Tier in der Oberleitung.

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Am Samstagvormittag löste ein Tier in der Oberleitung einen Kabelbrand aus, und der Zugverkehr stand still. Seit Sonntag läuft wieder ein eingeschränkter Betrieb. Die ÖBB reparieren vor allem die beschädigte Verkabelung, das dauert voraussichtlich bis Mittwoch.

Zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha entfallen die Nahverkehrszüge, Busse ersetzen sie.

Fernverkehr rollt

Railjet und RegioJet fahren nach Plan. Sie halten zusätzlich in Bruck an der Leitha und Gramatneusiedl, damit Reisende nach Pressburg (Bratislava) und zum Wiener Hauptbahnhof weiterkommen.

Zwischen Wien und Hegyeshalom gelten alle Tickets auch in den RegioJet-Zügen. Die Eurocity-Verbindungen fallen bis auf einzelne Züge aus.