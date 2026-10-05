Kabelbrand
Ostbahn: Busse bis Mittwoch
Am Samstagvormittag löste ein Tier in der Oberleitung einen Kabelbrand aus, und der Zugverkehr stand still. Seit Sonntag läuft wieder ein eingeschränkter Betrieb. Die ÖBB reparieren vor allem die beschädigte Verkabelung, das dauert voraussichtlich bis Mittwoch.
Zwischen Gramatneusiedl und Bruck an der Leitha entfallen die Nahverkehrszüge, Busse ersetzen sie.
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Fernverkehr rollt
Railjet und RegioJet fahren nach Plan. Sie halten zusätzlich in Bruck an der Leitha und Gramatneusiedl, damit Reisende nach Pressburg (Bratislava) und zum Wiener Hauptbahnhof weiterkommen.
Zwischen Wien und Hegyeshalom gelten alle Tickets auch in den RegioJet-Zügen. Die Eurocity-Verbindungen fallen bis auf einzelne Züge aus.
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