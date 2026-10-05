8,8 Millionen Daten
Hacker schlugen bei dänischem Melderegister zu
Heimtückischer Hackerangriff auf Dänemark: Bei einer Attacke auf das Melderegister des kleinen Landes sind die Daten von 8,8 Millionen Menschen in Gefahr gebracht worden.
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Die Schockmeldung kam heute von der dänischen Regierung. Von den 11 Millionen registrierten Personen waren 8,8 Millionen betroffen. Die Hacker verschafften sich Zugang zu Sozialversicherungsnummern und Personaldaten. Bereits am Freitag schlugen die Behörden Alarm, im September soll es zu auffälligen "Anomalien" gekommen sein. Die Untersuchungen zu dem Vorfall, der für das kleine Land eine der größten in ihrer Geschichte ist, läuft.
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