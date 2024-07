Deshalb sieht Spaniens Cucurella "rot"

Nach dem EM-Finale am Sonntag (21 Uhr, ServusTV) könnte auf Spaniens Verteidiger Marc Cucurella eine große Veränderung warten.

Am Sonntag (21 Uhr, live ServusTV) ist es soweit. Die Spanier kämpfen gegen die Engländer, um ihren insgesamt vierten EM-Titel. Mit dabei auf der Erfolgsjagd ist auch der Abwehr-Star der Iberer, Marc Cucurella, der mit seiner Lockenpracht auf dem Spielfeld nicht zu übersehen ist. Jetzt könnte seine Haarpracht sogar noch auffälliger werden.

"La Roja"-Star bald in rot?

Seinen ikonischen Look hat der FC-Chelsea-Profi seiner Mama zu verdanken, die ihn so als Kind besser von seinen Mitspielern unterscheiden konnte. "Als ich klein war, hat sie das halbe Spiel gequatscht und war nicht sehr aufmerksam, da war es nicht leicht. So ist es geblieben und so behalte ich es bei." erklärte er "Radio Cope". An seinem Haarschnitt ändert der 25-Jährige zwar nichts, jedoch könnte er sich schon bald mit einer neuen Haarfarbe präsentieren.

Passend zu "La Fura Roja" plant Cucurella sich die Haare rot färben zu lassen, sollten die Spanier sich am Sonntag den EM-Pokal sichern. "Ich würde ja zulassen, dass man mir die Haare schneidet, wenn wir die EM gewinnen. Aber meine Frau Claudia würde mich deswegen umbringen. Ihr gefallen meine Haare so", so der Spanier. "Aber sie könnten rot werden." Damit würde Cucurella wohl noch mehr Blicke auf sein Haupt ziehen.