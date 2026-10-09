Doppelter Tornado zerstört beliebte Urlaubsinsel

Eine Windhose hat auf der italienischen Insel Sizilien am Freitag für erhebliche Schäden gesorgt. Dabei wurden Autos umgeworfen und Gebäude beschädigt.

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Heftige Unwetter haben in mehreren Teilen Italiens Schäden verursacht. Zwei Wasserhosen haben am Freitagmorgen die Gegend um die sizilianische Hafenstadt Marsala verwüstet. Die Wirbel zogen vom Meer ins Landesinnere der Provinz Trapani und beschädigten Gebäude, Autos und landwirtschaftliche Flächen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Besonders betroffen war eine Schule in Marsala. An der Schule "Alcide De Gasperi" wurden mehrere Menschen leicht verletzt. In der Region waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, Zivilschutz und Rettungsdiensten im Einsatz. Im benachbarten Petrosino wurde ein Auto von einem der Wirbel erfasst und in eine Schlucht geschleudert. Die beiden Insassen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Wasserhosen hatten sich über dem Meer gebildet und erreichten anschließend die Küste. Dort richteten sie Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Kulturen an.

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Überschwemmungen und Erdrutsche auf Urlaubsinsel Ischia

Auf der Urlaubsinsel Ischia im Golf von Neapel führten Überschwemmungen und kleinere Erdrutsche zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Zeitweise fiel zudem die gesamte Telekommunikation aus. Tausende Menschen konnten mehr als zwei Stunden lang weder telefonieren noch auf digitale Dienste zugreifen. Auch Notrufe bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren dadurch erschwert.

Auch Neapel und die umliegende Provinz waren von starken Regenfällen betroffen. Im Stadtzentrum der Vesuvstadt stürzte ein Baum um. In den Stadtteilen Fuorigrotta und Bagnoli kam es zu Überschwemmungen. In der Hafenstadt Pozzuoli brach in der Nacht eine Wand eines Supermarkts zusammen.

Auch Norditalien war von Unwettern betroffen. In Castelleone in der lombardischen Provinz Cremona bracht ein heftiges Gewitter mit Hagel und starke Windböen aus. Straßen und Keller wurden überflutet, stellenweise stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch. Auch das Untergeschoss eines örtlichen Seniorenheims war betroffen. Umgestürzte Bäume beschädigten geparkte Autos.