Mit 34,5 Prozent
Hitler Mussolini gewinnt Wahl in Peru
Der 45-jährige Hitler Mussolini Simeón Flores entschied die Bürgermeisterwahl in Queropalca für sich. In dem Bezirk mit etwas mehr als 730 Einwohnern im Departamento Huánuco, nördlich der Hauptstadt Lima, trat er für die mitte-links orientierte Partei Ahora Nación an. Bei der Abstimmung, die Teil der Regional- und Kommunalwahlen nach dem Präsidentschaftssieg der rechtsgerichteten Politikerin Keiko Sofía Fujimori war, erhielt er 229 Stimmen. Das entsprach 34,5 % der 663 gültigen Stimmzettel. Sein schärfster Rivale Gaspar Benilde Osorio Zambrano von der Partei Popular Renewal Peru erreichte 204 Stimmen beziehungsweise 30,8 %. Simeón Flores, der mit 25 Stimmen Vorsprung siegte, leitet zudem die Investmentgruppe Simeon Sac in Pillco Marca im selben Departamento.
Knapper Wahlsieg in Lauricocha
Simeón Flores ist jedoch nicht der erste gewählte Politiker mit diesem Vornamen in dem südamerikanischen Land. Hitler Alba von der mitte-rechts orientierten Partei We Are Peru amtierte bereits von 2011 bis 2014 als Bürgermeister der kleinen Andenstadt Yungar. Im Jahr 2018 trat er erneut an, wobei sich sein Mitbewerber Lennin Vladimir Rodríguez Valverde erfolglos gegen die Rechtmäßigkeit der Kandidatur wehrte. Alba gewann schließlich mit 47,7 % der Stimmen.
Mehrere Fälle in der Vergangenheit
Alba nutzte damals Slogans wie "Hitler kehrt zurück" oder "Hitler mit dem Volk" und bezeichnete sich selbst als "der gute Hitler". Er erklärte, dass sein Vater die historische Belastung des Namens des NS-Diktators bei der Namensgebung nicht gekannt habe. Darüber hinaus saß der Abgeordnete und Chirurg Hitler Saavedra von 2021 bis zu seinem Tod im Jahr 2024 für We Are Peru im peruanischen Kongress. Er verstarb im Alter von 46 Jahren.
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Rechtliche Lage und internationale Reaktionen
Während derartige Namen in Europa aus nachvollziehbaren Gründen rechtlich blockiert wären und massive Empörung auslösen würden, gelten sie in Peru primär als exzentrische, aber rechtlich zulässige persönliche Namen.
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