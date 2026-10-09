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Schnee & Eisregen

Kälte-Schock: Temperatur fällt unter 0 Grad

Thermometer zeigt sehr kalte Temperatur, umgeben von Schnee und frostigen Mustern.
© Getty Images
Nach der Mega-Hitze im Sommer ist die Übergangszeit nicht ganz so lange. Mancherorts sinkt das Thermometer jetzt schon unter die 0-Grad-Grenze.
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Der Sommer ist nun endgültig vorbei. Nachdem man Anfang Oktober noch bei sommerlichen Temperaturen das Wetter genießen konnte, wird es jetzt richtig frostig. Nach den ungewöhnlich milden Tagen steht in Österreich ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Eine Kaltfront erreichte am Donnerstag das Land.

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Während Sommer-Fans nun die Flucht in den Süden ergreifen müssen, steht die Saison für Wintersportler in den Startlöchern und das Wetter passt sich dem an. Im Westen wird es von nun an immer kälter. Auch in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck soll es am Wochenende teilweise nur bis zu 2 Grad bekommen. Hinzu kommen vor allem am Sonntag heftige Niederschläge, die in höheren Lagen auch für weiteren Schneefall sorgen können.

Erste Ski-Openings

Ideal für manche Skigebiete, wie das Kitzsteinhorn, wo am Samstag die neue Saison offiziell eröffnet wird und die Pisten schon bereit sind. Im Osten hingegen kann man der Kälte noch ein wenig entfliehen.

Trotz des Wetterwechsels wird es zunächst noch relativ mild. Am Wochenende gibt es in Wien und Umgebung noch Tageshöchstwerte bis zu 20 Grad, doch in den Morgen- und Abendstunden muss man sich bereits warm anziehen.

Ab der Wochenmitte sinken dann aber auch im Osten die Temperaturen weiter.

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