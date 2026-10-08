Kaltfront bringt Starkregen und sogar Schnee

Mit der Herbstidylle ist es vorbei - ab heute wird es ungemütlich.

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Nach den ungewöhnlich milden Tagen steht in Österreich ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Eine Kaltfront erreicht am Donnerstag das Land und bringt vor allem am Nachmittag verbreitet Regenschauer. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen spürbar, in den Bergen fällt sogar Schnee.

Am Donnerstag, dem 8. Oktober, zeigt sich der Himmel zunächst vielerorts dicht bewölkt, die Sonne kommt nur zwischendurch zum Vorschein. Bereits am Vormittag ziehen südlich des Alpenhauptkammes sowie in der Südoststeiermark, am Alpenostrand und in Teilen Niederösterreichs Regenschauer durch.

Im Laufe des Nachmittags breiten sich die Schauer mit der Kaltfront von Westen entlang der Alpennordseite nach Osten aus. Vor allem im Osten und Südosten sind dabei auch einzelne Gewitter möglich. Gleichzeitig dreht der Wind auf West und frischt am Abend insbesondere von Oberösterreich ostwärts teilweise kräftig auf.

Trotz des Wetterwechsels wird es zunächst noch relativ mild. Die Temperaturen reichen am Nachmittag von 14 Grad im Westen bis zu 25 Grad im Osten. Die höchsten Werte werden im Wiener Raum und im äußersten Osten erwartet.

Freitag wird deutlich kühler

Am Freitag, 9. Oktober, präsentiert sich das Wetter bereits deutlich herbstlicher. Rund um den Alpenhauptkamm und vor allem im Süden halten sich zunächst dichte Wolken, im Bergland kann es anfangs noch örtlich regnen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 2000 Meter.

Auf den Bergen fällt sogar etwas Schnee © Getty Images

Im Norden und Osten setzt sich dagegen nach Auflösung letzter Wolken- und Nebelreste zunehmend die Sonne durch. Im Tagesverlauf kann sie sich schließlich in ganz Österreich immer besser behaupten. Mit 11 bis 19 Grad bleiben die Temperaturen deutlich unter dem Niveau des Vortages.

Neue Störung am Samstag

Am Samstag startet der Tag in der Osthälfte noch sonnig und trocken. Im Westen ziehen hingegen bereits am Morgen die ersten Wolken einer neuen Störung auf. Diese breiten sich im Tagesverlauf langsam Richtung Osten und Südosten aus und bringen örtlich weitere Regenschauer.

Die meisten Niederschläge werden zwischen Vorarlberg und Salzburg, in Oberösterreich sowie in Osttirol erwartet. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 11 bis 20 Grad.

Damit präsentiert sich das Wochenende wechselhaft und deutlich kühler als die vergangenen Tage. Besonders in den Bergen hält der Herbst nun Einzug – inklusive erster winterlicher Bedingungen oberhalb der Schneefallgrenze.