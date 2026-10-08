Alte Bauernregel warnt vor Winter-Knall

Der 9. Oktober gilt als wichtiger Lostag.

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"Regnet’s an Sankt Dionys, wird der Winter nass gewiss." So lautet eine alte Bauernregel zum 9. Oktober, dem Namenstag des heiligen Dionysius. Sie stellt einen Zusammenhang zwischen dem Wetter an diesem Tag und dem bevorstehenden Winter her. Fällt am 9. Oktober Regen, soll demnach auch der Winter reichlich Niederschlag bringen.

In Österreich passt die Wetterlage heuer zu dieser alten Wetterweisheit. Am Freitag halten wird es in weiten Teilen des Landes regnerisch, auf den Bergen fällt sogar Schnee.

Was sagt die Bauernregel?

Die überlieferte Wetterregel gibt für den 9. Oktober eine klare Deutung vor: Regen an Sankt Dionys soll einen nassen Winter ankündigen. Wissenschaftlich lässt sich aus dem Wetter an einem einzelnen Tag allerdings keine verlässliche Prognose für die kommenden Wintermonate ableiten.

Bauernregeln beruhen auf langjährigen Beobachtungen und wurden früher genutzt, um Hinweise auf den weiteren Wetterverlauf zu gewinnen. Heute sind sie vor allem ein Teil des traditionellen bäuerlichen Wetterwissens – und eine interessante Möglichkeit, alte Wetterbeobachtungen mit der aktuellen Prognose zu vergleichen.