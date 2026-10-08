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Bis zu 90 km/h

Wetter-Sturz: Sturm-Warnung für Wien

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Frau kämpft im Sturm mit einem umgestülpten Regenschirm im starken Regen auf der Straße.
© Getty Images
Eine Kaltfront bringt den Wetterumschwung.
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Der Herbst zeigt sich am Donnerstag zunächst noch von seiner milden Seite, doch im Laufe des Tages steht Österreich ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Während es im Osten dank föhnigem Südwind noch einmal 20 bis 26 Grad erreicht, ziehen von Westen und Süden zunehmend dichte Wolken, Regenschauer und einzelne Gewitter auf.

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Am Nachmittag breitet sich die Wetterfront weiter aus und erreicht schließlich auch Salzburg, Oberösterreich, das westliche Niederösterreich und die Obersteiermark. Gleichzeitig dreht der Wind auf West bis Nordwest und frischt deutlich auf. Mit der Kaltfront strömt spürbar kühlere Luft ins Land.

Bis zu 90 km/h

Besonders stürmisch wird es am Abend in Wien. Dort sind mit dem Durchzug der Kaltfront Westwindböen von 75 bis 90 km/h möglich. Begleitet wird der Wetterumschwung von kräftigen Regengüssen und einzelnen Gewittern.

Auch in der Nacht bleibt es vielerorts unbeständig und windig. In den Nordalpen kann die Schneefallgrenze vorübergehend auf etwa 1700 Meter sinken. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 14 Grad.

Am Freitag präsentiert sich das Wetter deutlich kühler. Bei 10 bis 16 Grad, im Osten bis zu 18 Grad, lockern die Wolken zunehmend auf. Nach letzten Schauern setzt sich verbreitet die Sonne durch, im Süden bleibt es länger trüb. Im Osten und Norden weht weiterhin kräftiger West- bis Nordwestwind.

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