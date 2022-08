Schüsse in Einkaufszentrum in Malmö

Malmö. In einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Zwei Menschen seien verletzt worden, berichtete die Tageszeitung "Dagens Nyheter" unter Berufung auf Polizeisprecher Jimmy Modin. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Exekutive, die nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz war, evakuierte das Einkaufszentrum.

WATCH: Witnesses say the shooting started after a large fight broke out in shopping center, police believe it may be gang-related. #EmporiaShoppingCenter #Malmo. pic.twitter.com/gSu5oVyvbt