Monster-Alarm zu Halloween in Wiener Escape Room

Ein verrückter Professor, ein entflohenes Monster und jede Menge Nervenkitzel. First Escape lädt am 31. Oktober zu einem besonderen Halloween-Abenteuer in die Innenstadt.

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In der Wiener Innenstadt treibt zu Halloween ein Monster sein Unwesen. Zum neunten Geburtstag verwandelt sich der Escape-Room-Anbieter First Escape in der Himmelpfortgasse am 31. Oktober in ein schauriges Labor. Bei "Professor Försteinstein reborn" erwartet die Besucher ein interaktives Gruselabenteuer, bei dem die Mitarbeiter selbst zu Schauspielern werden.

Seit Ende Oktober 2017 gibt es First Escape in der Himmelpfortgasse. Mittlerweile stehen fünf verschiedene Rätselabenteuer zur Auswahl. Zu Halloween bekommen diese allerdings eine besondere Wendung, denn eine unheimliche Geschichte verbindet die einzelnen Spiele miteinander.

Monster treibt in Kellergewölben sein Unwesen

Im Mittelpunkt steht Professor Försteinstein, dessen Experimente offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Der Wissenschaftler hat ein Monster namens Frankenfirst erschaffen, das nun durch die unterirdischen Gewölbe streift. Ausgerechnet sein Schöpfer fürchtet sich am meisten vor der Kreatur und braucht deshalb die Hilfe der Besucher.

Gemeinsam mit dem Professor machen sich die Spieler auf die Suche nach Frankenfirst. Dabei müssen sie eine Entscheidung treffen. Helfen sie, das Monster einzufangen, oder unterstützen sie dessen geheime Mission? Tagebucheinträge, versteckte Notizen und unerwartete Begegnungen liefern Hinweise und sorgen dafür, dass auch erfahrene Escape-Room-Fans die bekannten Rätsel in einem neuen Licht erleben.

Mitarbeiter werden zu Gruselfiguren

Das Live-Abenteuer ist definitiv nichts für schwache Nerven. © First Escape

Für die passende Atmosphäre sorgen die Mitarbeiter von First Escape, die den ganzen Abend in verschiedene Rollen schlüpfen. Schon bei der Einführung beginnt das Schauspiel. Während der gebuchten Abenteuer tauchen die Figuren immer wieder überraschend auf und helfen bei Bedarf mit Hinweisen weiter.

Nach den Spielen können sich die Besucher mit den gruseligen Charakteren fotografieren lassen. Bei aller Spannung soll auch der Humor nicht zu kurz kommen. "Halloween gehört zu unseren liebsten Anlässen im Jahr", erklärt First-Escape-Geschäftsführer Aris Venetikidis. Für den besonderen Abend hat sich das Team erneut ein eigenes Programm überlegt.

Buchungen bereits möglich

Das Halloween-Spektakel findet am Samstag, dem 31. Oktober, statt. Alle fünf Escape-Room-Abenteuer können zwischen 13 und 23 Uhr gespielt werden, der letzte Spielbeginn ist um 22 Uhr. Die Buchungen sind bereits zu den regulären Preisen möglich. Wer das Gruselabenteuer gemeinsam mit Freunden oder der Familie erleben möchte, sollte sich laut Venetikidis möglichst früh einen Termin sichern. Erfahrungsgemäß sind die Plätze an Halloween rasch ausgebucht.