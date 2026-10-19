Botox und Bargeld: Illegale Beauty-Klinik aufgeflogen

Botox, Hyaluronsäure und Tausende Euro Bargeld haben Ermittler bei einer Razzia in Mariahilf entdeckt. Zwei Frauen sollen dort unerlaubt Schönheitsbehandlungen durchgeführt haben.

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In einer kurzfristig angemieteten Wohnung in Mariahilf haben Behörden am Sonntag eine illegale Beauty-Klinik aufgedeckt. Zwei Frauen haben dort Schönheitsbehandlungen durchgeführt, für die eine entsprechende ärztliche Berechtigung erforderlich ist. Es ist bereits die 11. illegale Klinik, die der Gruppe Sofortmaßnahmen bei ihren Kontrollen ins Netz gegangen ist.

Spritzen, Botox und Tausende Euro Bargeld

Auf die Spur des illegalen Betriebs ist zunächst die Finanzpolizei gekommen, die daraufhin die Gruppe Sofortmaßnahmen um Unterstützung gebeten hat. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung haben die Einsatzkräfte zahlreiche verdächtige Gegenstände entdeckt. Neben Spritzen und Präparaten wie Botox und Hyaluronsäure sind auch verschreibungspflichtige Schmerzmittel sowie mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt worden.

Besonders brisant ist der Fund zahlreicher bereits verwendeter Spritzen und Pads. Die Behörden haben die vorgefundenen Präparate beschlagnahmt. Die beiden Betreiberinnen sind unter anderem wegen fremdenrechtlicher Verstöße von der Polizei zur weiteren Abklärung mitgenommen worden.

"Medizinische Behandlungen ohne die erforderliche Berechtigung bringen erhebliche Risiken für die Gesundheit mit sich", warnt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die mittlerweile 11 aufgedeckten illegalen Kliniken würden zeigen, wie notwendig regelmäßige Überprüfungen seien.

Fünf Festnahmen bei Sonntagskontrollen

Spritzen, Präparate und verschreibungspflichtige Schmerzmittel wurden entdeckt. © Gruppe Sofortmaßnahmen

Die Entdeckung ist Teil der Schwerpunktaktion "Sicheres Wien", bei der am Sonntag im gesamten Stadtgebiet kontrolliert worden ist. Gemeinsam mit der Polizei, der Finanzpolizei, dem Marktamt, den Wiener Stadtgärten und den Waste Watchern haben die Einsatzkräfte Lebensmittelgeschäfte und andere Betriebe überprüft. Auch die Sauberkeit und Hygiene in Parks und auf öffentlichen Plätzen standen im Fokus.

Insgesamt haben die Behörden 24 Betriebe kontrolliert. Der Magistrat hat dabei 29 Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Verstößen gegen das Öffnungszeitengesetz, unbefugter Gewerbeausübung und Übertretungen der Gewerbeordnung. Weitere sechs Anzeigen sind von der Polizei unter anderem wegen Kurpfuscherei, im Zusammenhang mit Suchtgift sowie nach dem Fremdenpolizeigesetz erstatte