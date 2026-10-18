Erdberg bekommt spektakuläres Hochhaus-Projekt

Im 3. Bezirk soll nach der Verlegung des Fernbusterminals ein neues Hochhaus samt riesigem Dachpark entstehen – und auch unter der Tangente ist ein neuer Treffpunkt geplant.

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Wo heute Fernbusse halten, sollen künftig neue Freizeitmöglichkeiten für die Wiener Bevölkerung entstehen. Der Busbahnhof Erdberg wird 2029 zum Handelskai übersiedeln, das frei werdende Areal unter der Tangente dürfte danach neu gestaltet werden. Geplant sind Sport- und Spielangebote, Gastronomie sowie Plätze, an denen man sich auch ohne Konsumzwang aufhalten kann.

Ein besonderer Blickfang ist das geplante Hochhaus bei der Park-and-ride-Anlage. Auf dessen Dach soll ein öffentlich zugänglicher Park mit 5.000 Quadratmetern Fläche entstehen – das entspricht etwa 25 Tennisplätzen. Damit will man mitten im dicht bebauten Stadtgebiet zusätzlichen Freiraum schaffen.

Bei einer Online-Umfrage beteiligten sich knapp 800 Menschen - mehr Grün, mehr Sicherheit und bessere Aufenthaltsmöglichkeiten standen dabei im Mittelpunkt. Dabei kam auch heraus, dass über 80 Prozent ihre Pausen gerne im Freien verbringen würden. Im nächsten Jahr ist ein Architekturwettbewerb vorgesehen, anschließend beginnt das Widmungsverfahren. Am 4. sowie am 9. November sind Informationsveranstaltungen geplant.