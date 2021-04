EM: Bayern genehmigt 14.500 Zuschauer

Gute Nachrichten für die EURO 2020! München soll als Austragungsort für Spiele fix sein. Auch mehr als 14.500 Zuschauer werden die Partien in der Arena wohl sehen dürfen.

Nach Informationen der "Sportschau" wird die deutsche Nationalmannschaft ihre drei Gruppenspiele in der Münchner Allianz-Arena austragen können. Die "Bild"-Zeitung folgt nach und berichtet, dass auch eines der Viertelfinalspiele am 2. Juli in München stattfinden kann.

Diese positiven Nachrichten für den DFB stammen von der aktuell laufenden und entscheidenden Videokonferenz des UEFA-Exekutivkomitees. Der Verband teilte mit, dass "die Regierung des Freistaats Bayern ihr Einverständnis mit dem Leitszenario erklärt" habe. Dies sieht eine "Mindestkapazität von 14.500 Zuschauer*innen" vor.



UEFA-Präsident Aleksander Ceferin forderte eine Garantie Teilzulassung von Fans. Dieser Forderung kann momentan wohl nachgekommen werden. Allerdings stehe die Zusage der bayrischen Regierung unter einem Vorbehalt: Trotz der aktuell negativen pandemischen Situation in Deutschland wird erwartet, dass sich die Lage bis zum Juni verbessern wird.

Heißt: Falls keine Verbesserung eintritt oder sich die Lage gar verschlimmert, könnte es sein, dass die Zusage zurückgezogen wird.