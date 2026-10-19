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531 Lenker zu schnell: Auto von Probeführerscheinbesitzer beschlagnahmt

Führerscheinabnahme
© TZOe Lisi Niesner (Symbolbild)
Bei Schwerpunktkontrollen im Großraum Linz hat die Polizei am Wochenende 531 Lenker wegen zu hoher Geschwindigkeit angezeigt.
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Am Wochenende wurden im Zentralraum zwölf Autos einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. Bei zehn Autos wurden an Ort und Stelle die Kennzeichentafeln aufgrund von schwerwiegenden Mängeln abgenommen. Zwei Fahrzeuglenkern wurde aufgrund von Suchtmittelkonsum der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wurden angezeigt. Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land wurde auf der B139 in einer 80 km/h-Zone mit 165 km/h gemessen, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt wurde.

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531 Lenker zu schnell

Zudem wurden bei der Schwerpunktkontrolle 531 Lenker wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.

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