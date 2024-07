× Die aktuellen Streaming-Highlights (05.07. - 12.07.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky – die Highlights

Thriller »Retribution« mit Liam Neeson

Steig nicht aus: Investmentbanker Matt fährt seine Kids in Berlin zur Schule – als ein mysteriöser Anrufer ihm droht, dass unter seinem Sitz eine Bombe tickt.

Ab 12. Juli auf Sky streamen





Packender Horrorfilm:»Dear David«



Ein Comiczeichner fühlt sich in diesem Horrorfilm vom Geist eines Jungen bedroht. Er berichtet davon in einigen Tweets - und verwischt die Grenze zwischen Online-Welt und Realität

Ab 08. Juli auf Sky streamen





»Skatergirls – Get Up«

Eine Sympathische Coming-of-Age-Geschichte mit den Influencerinnen „Lisa und Lena“.

Ab 12. Juli auf Sky streamen





»Baukatastrophen«

Manchmal gibt es fehlerhafte Konstruktionen am Bau, die später in einer Katastrophe enden

Ab 11. Juli auf Sky streamen





Neue Filme und Serien auf Netflix – die Highlights

Action: Staffel 3 von »Vikings: Valhalla«

Freydis ist nun Anführerin von Jomsborg. Leif und Harald haben wieder zueinander gefunden und in Konstantinopel Ruhm erlangt. Doch es warten Herausforderungen.

Ab 11. Juli auf Netflix streamen





»München: Angesichts des Krieges«



Einstige Freunde sollen im Auftrag von gegnerischen Regierungen auf der spannungsgeladenen Münchner Konferenz 1938 als Spione wider Willen ein Nazi-Geheimnis enthüllen.

Ab 08. Juli auf Netflix streamen





»The Woman King«

Wahre Begebenheiten, die sich im Königreich Dahomey, einem der mächtigsten Staaten Afrikas zugetragen haben.

Ab 08. Juli auf Netflix streamen





»Exploding Kittens«



Es ist der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse, wenn sich Gott und der Teufel auf der Erde inmitten der Menschen gegenüberstehen – in Form von sprechenden Katzen.

Ab 12. Juli auf Netflix streamen



Weitere Highlights auf Netflix:

8. Juli: „Kinnikuman: Perfect Origin Arc“ – Action-Anime

9. Juli:

„Hannah Berner: We Ride at Dawn“ – Comedy-Special

„The Boyfriend“ – Reality-TV

10. Juli

„Wild Wild Punjab“ – Bollywood

„Love Is Blind: Brazil“ Staffel 4 Teil 3 – Reality-TV

„Eva Lasting“ Staffel 2 – Romantisches Drama

„Sugar Rush: The Baking Point“ Staffel 2 – Reality-Wettkampf

„Receiver“ – Sport-Doku

11. Juli

„Verschwunden in die Nacht“ – Thriller

„Vikings: Valhalla“ Staffel 3 – Historien-Action

„Rhythm + Flow: Nouvelle École“ Staffel 3 Teil 2 – Reality-TV

„Ein anderes Selbst“ Staffel 2 – Romantisches Drama

12. Juli

„Spieleabend“ – Komödie

„Lobola Man“ – Romantische Komödie

„Der Champion“ – Sport-Drama



Neue Filme und Serien auf Prime Video – die Highlights

1. Staffel: »Sausage Party: Foodtopia«



Nachdem sie die gesamte Menschheit ausgelöscht haben, wollen die Nahrungsmittel ihr eigenes Utopia erschaffen. Für Erwachsene!

Ab 11. Juli auf Prime streamen





»Gone in the Night« mit Winona Ryder

Als Kath und ihr Freund in einer abgelegenen Hütte in den Redwoods ankommen, finden sie dort ein geheimnisvolles junges Paar vor – die Hütte wurde offenbar doppelt gebucht. Da Sie nirgendwo anders hin können, schließen Sie sich an, sich die Hütte mit den Fremden zu teilen.

Ab 06. Juli auf Prime streamen



Weitere Highlights auf Amazon Prime:

8. Juli: „Ein ganzes Leben“ – Drama

9. Juli

„Sam Morril: You’ve Changed“ – Stand-up-Comedy

„Lukas“ – Drama

„Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“

11. Juli

„Tyler Perry’s Divorce in the Black“ – Drama

„Last Signal“ – Action-Drama | zum Stream

„Twister“ – Action | zum Stream

12. Juli: „Role Play“ – Romantische Action-Komödie



Neue Filme und Serien auf Disney Plus – die Highlights

»Descendants: The Rise of Red«



Nachdem die Herzkönigin einen Staatsstreich auf Auradon angezettelt hat, schließen sich ihre rebellische Tochter Red und Cinderellas perfektionistische Tochter Chloe zusammen und reisen in die Vergangenheit, um das traumatische Ereignis ungeschehen zu machen, das Reds Mutter auf ihren schurkischen Weg gebracht hatte

Ab 12. Juli auf Disney+ streamen





Wahre Begebenheit: »Under the Bridge«

„Under the Bridge“ nach dem Buch der gefeierten Autorin Rebecca Godfrey schildert die wahre Geschichte der vierzehnjährigen Reena Virk (Vritika Gupta), die im Jahr 1997 auf dem Weg zu einer Party verschwand und nie nach Hause zurückkehrte. Die aus der Perspektive von Godfrey (Riley Keough) und einer örtlichen Polizistin (Lily Gladstone) erzählte Serie führt uns in die verborgene Welt der Mädchen unter Mordanklage – und enthüllt erschreckende Tatsachen über den unwahrscheinlichen Mörder.

Ab 10. Juli auf Disney+ streamen



Weitere Highlights auf Disney+:

10. Juli: „Micky Maus: Spielhaus“ neue Folgen der 2. Staffel

12. Juli: „Bullenhai vs. Hammerhai“