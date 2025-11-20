Alles zu oe24VIP
Häftling bei Termin in Spital geflüchtet
Breaking News

Häftling bei Termin in Spital geflüchtet

20.11.25, 12:38 | Aktualisiert: 20.11.25, 13:57
Die Polizei fahndet derzeit nach einem Häftling, der aus einem Krankenhaus flüchtete.

. Der Häftling ist bereits am Sonntag aus dem Krankenhaus in Wiener Neustadt geflohen. Er hatte einen Termin im Spital und wurde dabei von zwei Justizwachbeamten bewacht, dennoch schaffte er es zu entkommen. Seither fahndet die Polizei nach dem Flüchtigen.

Der Insasse befand sich laut Justizministerium aktuell in Untersuchungshaft. Ihm werden betrügerische Handlungen vorgeworfen.

