Traktorfahrer krachte im Rausch gegen Auto

Bei dem Horror-Unfall wurden der Autofahrer (50) und seine 49-jährige Beifahrerin verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Burgenland. Zu dem Crash kam es am Mittwochnachmittag zwischen Halbturn und Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See).

© Feuerwehr Frauenkirchen

Ein 46-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem Traktor auf der L306 unterwegs, als er aus derzeit unbekannten Gründen die Fahrbahn wechselte und frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, das von einem 50-Jährigen gelenkt wurde, krachte. Der Pkw kam durch den Aufprall von der Straße ab und wurde in einen Acker geschleudert. Der Traktor kam nach dem Crash auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Autofahrer und seine 49-jährige Beifahrerin wurden von der alarmierten Rettung vor Ort versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Beide konnten noch am selben Tag in häusliche Pflege entlassen werden. Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkotest verlief positiv, ihm wurde der Führerschein sofort entzogen.