Drohne fand Abgängigen verirrt im Wald

Ein Großeinsatz in Niederösterreich endete glimpflich.

Nö. Großer Rettungseinsatz im Bezirk Korneuburg. Gegen 02:30 Uhr verständigte eine Frau die Polizei, nachdem ihr 88-jähriger, an Demenz erkrankter Ehemann plötzlich verschwunden war. Der Mann hatte das gemeinsame Wohnhaus etwa eine halbe Stunde zuvor unbemerkt verlassen und war seither nicht zurückgekehrt.

Angesichts der niedrigen Temperaturen und der gesundheitlichen Situation des Vermissten reagierten die Einsatzkräfte sofort. Mehrere Polizeistreifen durchkämmten die Umgebung, zusätzlich wurde ein Drohnen-Operator angefordert, um das Gelände aus der Luft abzusuchen. Die Suche gestaltete sich aufgrund dichter Vegetation zunehmend schwierig – doch schließlich brachte die Wärmebildkamera der Drohne den entscheidenden Hinweis.

Gegen 05:25 Uhr konnte der 88-Jährige in einem stark verwachsenen Waldstück geortet werden. Die Beamten gelangten zu ihm, befreiten ihn aus dem Dickicht und brachten den deutlich geschwächten Mann in Sicherheit. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Stockerau transportiert und medizinisch versorgt.