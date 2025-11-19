Alles zu oe24VIP
Frauenleiche Weildingbach
© LPD NÖ

54-Jährige aus Wien

Gerippe vom Stein - Tote vom Wienerwald identifziert

19.11.25, 16:53
Der Fall war so ungewöhnlich, dass sogar deutsche Medien darüber berichteten: Jetzt steht fest, wer die Frau ist, deren teils skelettierte Leiche auf einem großen Stein am Ufer eines Bachs im Wienerwald im Bezirk Tulln gefunden wurde.  

Wien, NÖ. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch bekannt gab, konnte die Identität der vorerst unbekannten weiblichen Person - die im August von einer Spaziergängerin gefunden wurde - nach der Veröffentlichung in den Medien zu Halloween aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und eines durchgeführten DNA-Abgleichs geklärt werden.

Klosterneuburg Kellergrabengasse

Hier startet die Kellerbachstraße in Weildingbach dann großteils direkt entlang eines Bachs ins bewaldete Gebiet.

© google maps

Laut Ermittlern handelt es sich um eine 54-Jährige Frau, die bereits gesucht worden war, nachdem der betraute Erwachsenenvertreter der vermutlich psychisch beeinträchtigten Person schon im Sommer Abgängigkeitsanzeige erstattet hatte.

Wie berichtet, war die zunächst unbekannte Frau auf einem großen Stein im Bachbett des entlang der Kellergrabenstraße verlaufenden Baches in Weidlingbach bei Klosterneuburg sitzend vorgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Sicherstellung und Obduktion des Leichnams an. Die Todesursache sowie der Todeszeitpunkt konnten nicht mehr festgestellt werden - bei der durchgeführten Obduktion ergaben sich auf jeden Fall keine Hinweise auf Fremdverschulden.

