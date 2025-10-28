Alles zu oe24VIP
Frauenleiche Weildingbach
© LPD NÖ

In Bachbett entdeckt

Rätsel um Frauenleiche im Wienerwald

28.10.25, 15:01 | Aktualisiert: 28.10.25, 16:27
Einen Schreckensfund machte eine Spaziergängerin im Wienerwald bei Klosterneuburg - in einem Bachbett entlang eines Wanderwegs saß eine teils schon skelettierte Frauenleiche.

. Nach der Auffindung des weiblichen Leichnams in Weidlingbach, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg (Bezirk Tulln), ersucht die Polizei um Hinweise. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion hat nach Angaben vom Dienstag keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der bisher Unbekannten ergeben. Erhebungen zur Klärung der Identität sind bisher negativ verlaufen.

Eine Wanderin bzw. Spaziergängerin hatte die sterblichen Überreste in einem Waldgebiet entdeckt. Laut Polizei fand sich die Tote auf einem großen Stein im Bachbett entlang der Kellergrabenstraße in sitzender Position. Die Todesursache und der -zeitpunkt sind nicht mehr feststellbar gewesen.

Die Frau war vermutlich etwa 1,60 Meter groß. Bei ihr fanden sich ein T-Shirt von "Marks & Spencer" und eine Stoffhose der Marke "McNeal" - die nur bei der Modekette Peek und Cloppenburg erhältlich ist - sowie ein Schmuckstück bzw. ein Schlüsselanhänger mit einem weißen Elefanten und lila-weiße Crocs.

Hinweise zur Aufklärung der Identität werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer  059133 3220 erbeten.

