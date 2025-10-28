Doppelmord an Frau und Sohn nach Herzinfarkt

Nach wie vor rätselhaft ist die Messerattacke eines 78-Jährigen in Enns in Oberösterreich auf seine eigene Familie, wobei der Motiv kristallisieren sich Zukunftsängste des Pensionisten nach einem Herzinfarkt heraus.

OÖ. Entdeckt wurde das Verbrechen, das sich in einem Haus im Viertel beim Freibad in der Stadt Enns abgespielt hat, Montag um 7.30 Uhr in der Früh von einem Zeugen - ob es sich dabei um einen Nachbarn oder ein weiteres Familienmitglied handelt, wird von den Ermittlern aus Opferschutzgründen nicht kommentiert.

Fakt ist: Offenbar nach einem Streit griff der 78-jährige Hausherr, ein in der Region durchaus bekannter und geschätzter (Ex-)Sportfunktionär zu einem Messer und erstach damit seine Ehefrau - eine frühere Sport- und Gymnastiklehrerin - und den gemeinsamen älteren Sohn, der Zeit seines Lebens viel Unterstützung, Betreuung und Pflege von seinen Eltern bekommen hatte - weil der 41-Jährige Trisomie 21 hatte.

© Foto Kerschi

Nach der Gewaltverbrechen an seiner Frau und dem Sohn versuchte der Senior, mit der Tatwaffe Suizid zu begehen, was ihm allerdings misslang - mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 78-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Bei einer ersten Befragung zeigte er sich geständig, das dabei geäußerte Motiv wird von der Staatsanwaltschaft nicht näher ausgeführt. Aus dem Umfeld der Familie ist zu hören, dass der mutmaßliche Täter - für den die Unschuldsvermutung gilt - nach einem Herzinfarkt offenbar Riesen-Zukunftsängste und Sorgen um seinen beeinträchtigten Sohn hatte und deshalb völlig überfordert war.

Die U-Haft-Entscheidung fällt am Mittwoch.