Mordalarm in Enns! Mann erstach Ehefrau und Sohn

In Enns (OÖ) soll ein 78-Jähriger seine Ehefrau und seinen Sohn (41) mit einem Messer erstochen haben. Zur Bluttat war es Montag um 7.30 Uhr in der Früh gekommen. Dann versuchte der Senior, sich selbst zu töten.

© APA

OÖ. Zu dem Familiendrama war es Montagfrüh mitten im Zentrum von Enns gekommen. Laut oe24-Informationen soll ein 78-jähriger Mann seine eigene Frau (70) und den Sohn mit einem Messer ermordet haben. Danach soll der mutmaßliche Täter - ein einheimischer Österreicher - versucht haben, sich mit der Tatwaffe selbst das Leben zu nehmen. Er hat überlebt und wurde mit schweren, nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Ein weiterer prominenter Sohn, der im Ballsportbereich als Profi auch international höchst erfolgreich war, ist bei dem blutigen Familiendrama offenbar nicht beteiligt bzw. anwesend gewesen. Die getötete 70-Jährige war Sport- und Aerobiclehrerin, der erstochene Sohn hatte das Down-Syndrom. Die Motivlage zu den traurigen Ereignissen ist noch völlig unklar.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften raste in die älteste Stadt Österreichs mit rund 12.000 Einwohnern und dem bekannten Stadtturm an der Grenze zu Niederösterreich. Die Ermittlungen in dem Haus im Viertel beim Freibad laufen auf Hochtouren. Der Tatort wurde großräumig abgeriegelt. Der Fall ist bei der Staatsanwaltschaft Steyr anhängig.

Wichtiger Hinweis: Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.