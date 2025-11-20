Alles zu oe24VIP
© Getty

Paket-Panne

Frau verschickt ihre Katze versehentlich mit der Post

20.11.25, 09:38
Eine Bäckerei-Mitarbeiterin hörte plötzlich ein Miauen 

In Nersingen bei Ulm in Bayern kam es kürzlich zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Eine Frau verschickte versehentlich ihre eigene Katze per Paketdienst. Das Tier hatte sich laut Polizei unbemerkt in einen Karton gelegt und dort eingeschlafen, bevor die Besitzerin das Paket verschloss und es an einer Packstation abgab.

Der Schreckmoment ereignete sich, als eine DHL-Paketannahme–Mitarbeiterin in einer Bäckerei ein leises Miauen aus dem geschlossenen Karton hörte. Die Frau kannte die Katzenhalterin und informierte sie umgehend. Gemeinsam mit der Polizei wurde das Paket geöffnet – und tatsächlich: In dem Karton schlummerte die Katze ganz friedlich.

Glücklicherweise blieb das Tier vollständig unversehrt und konnte ohne Verletzungen zu seiner Besitzerin zurückgebracht werden. Die Polizei betont, dass es sich eindeutig um ein Versehen handelt – eine Anzeige wegen Tierquälerei ist demnach nicht geplant.

