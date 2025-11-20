Alles zu oe24VIP
Betrunkener attackierte Pärchen und Cops: 3 Verletzte
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

WEGA-Einsatz

Betrunkener attackierte Pärchen und Cops: 3 Verletzte

20.11.25, 12:09
Zuerst randalierte ein Wiener im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage, dann ging er auf ein Pärchen und die Polizei los.

Wien. Ein 23-Jähriger drehte am Mittwoch kurz nach 22 Uhr in einem Mehrparteienhaus auf der Simmeringer Hauptstraße im 11. Wiener Gemeindebezirk völlig durch.

Zunächst soll der aggressive Wiener randaliert und mehrfach gegen eine Lifttüre getreten haben. Als er dann von einem vorbeikommenden Paar darauf angesprochen wurde, attackierte er dieses. Sowohl die Frau als auch ihr Lebensgefährte wurden dabei verletzt.

Die alarmierten Polizisten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest. Bei der Festnahme wurde ein Beamter der WEGA vom Verdächtigen verletzt und konnte den Dienst nicht fortsetzen. Das verletzte Pärchen sowie der Polizist wurden vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Der 23-Jährige wurde mehrfach angezeigt und befindet sich in Polizeigewahrsam. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von etwa 1,5 Promille festgestellt.

