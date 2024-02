City setzt gegen Kopenhagen voll auf Haaland-Power

Die Champions-League meldet sich endlich wieder aus der Winterpause zurück. Den Auftakt im Achtelfinale macht am Dienstag (21.00 Uhr/live auf Sky) Titelverteidiger Manchester City im Gastspielen gegen Underdog Kopenhagen.

Das Schicksal der "Red Devils" ist City Warnung genug. Gegen Manchester United feierten die Dänen in der Gruppenphase einen berauschenden 4:3-Heimsieg. Weil auch gegen Galatasaray vier Punkte und gegen die Bayern ein Remis angeschrieben wurden, gelang den Dänen der Aufstieg gemeinsam mit den Deutschen. Ausgerechnet gegen den Club-Weltmeister ist nun (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) ein Kaltstart nach zweimonatiger Winterpause notwendig.

"Löwen" wollen City trotzen

Die Meisterschaft, in der Kopenhagen hinter Midtjylland und Bröndby auf Platz drei liegt, nimmt erst am Sonntag wieder Fahrt auf. "Das ist sehr knifflig, aber so ist es nun einmal", sagte Jacob Neestrup, der 35-jährige Shootingstar auf der Trainerbank, zum Guardian. "Es ist für alle das größte Spiel der ganzen Saison, aber nicht das Wichtigste."

Der Titelverteidiger spielt mit einer Siegesserie im Rücken in der dänischen Hauptstadt vor. Inklusive Club-WM hat Manchester City die vergangenen zehn Pflichtspiele alle gewonnen. Das imposante Torverhältnis: 29:5. Die Gruppenphase war für die Truppe von Pep Guardiola keine Hürde. Gegen Leipzig, Roter Stern Belgrad und die Young Boys aus Bern gab es sechs Siege. Dabei wurden stets drei Tore erzielt. Schon einmal, im Oktober 2022 in der Gruppenphase, trotzte Kopenhagen den "Citizens" ein 0:0 ab. Eine Woche davor war der Favorit in Manchester völlig ungefährdet gewesen (5:0). Nun wird den "Löwen" von kaum jemandem ein ähnlicher Lauf bis ins Halbfinale zugetraut, wie ihn Ajax Amsterdam 2019 hinlegte.

Star-Wikinger wieder in Form

Rechtzeitig vor seinem Lieblingsbewerb hat Erling Braut Haaland wieder den Tor-Riecher gefunden. In der englischen Premier League schoss der Wikinger am Wochenende Manchester City gegen Everton mit einem Doppelpack zum Sieg.Haaland beendete damit seine persönliche Torsperre, die seit dem 25. November anhielt. Jetzt will er in der Champions League die Gegner zum fürchten bringen. Zur Erinnerung: Der Norweger hält in der Champions League nach gerade einmal 35 Spielen bei 40 Volltreffern.

„Wir sind sehr happy für Erling. Für einen Stürmer gibt es nichts wichtigeres als Tore zu schießen“, war Pep Guardiola nach dem Spiel zufrieden. Vor allem im Hinblick auf das heutige Achtelfinal-Duell gegen Riesentöter FC Kopenhagen kann der Star-Trainer wieder ruhiger schlafen. In der Abwesenheit von Haaland musste Weltmeister Julian Alvarez die ganze Offensiv-Last tragen.

Neestrup: »Größtes Spiel der Saison«

Doch nun kann der Titelverteidiger wieder aus dem Vollem schöpfen. „Wir sind bereit“, stellte Kapitän Kevin DeBruyne vor dem Trip nach Dänemark klar. Aber City ist gewarnt, denn Kopenhagen warf in der Gruppenphase schon Manchester United und den türkischen Rekordmeister Galatasaray aus dem Bewerb. Gegen die Bayern reichte es zu einem Unentschieden. „Es ist für alle das größte Spiel der ganzen Saison, aber nicht das Wichtigste“, stellt Kopenhagen-Coach Jacob Neestrup vor dem Duell gegen den amtierenden Champions League-Sieger fest.