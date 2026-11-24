Der Gesundheitsfonds und die Landesfinanzen waren heiße Eisen in der Marathonsitzung mit fünf Dringlichen Anfragen.

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Graz. Der Misstrauensantrag der SPÖ gegen die steirische Landesregierung ist in der Nacht auf Mittwoch bei einer Marathonsitzung des steirischen Landtags wie erwartet ohne Konsequenzen geblieben. Der Antrag hat nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Damit bleibt an der Spitze der Steiermark alles wie bisher. Die in die Höhe schnellenden Schulden des Landes dagegen werden wohl dennoch Reformmut der FPÖ-ÖVP-Landesregierung brauchen.

"Die blau-schwarze Landesregierung - vor allem die FPÖ - hat erst das Blaue vom Himmel versprochen und hinterlässt laut eigenen Zahlen bis 2030 einen historischen Schuldenberg von 12 Milliarden Euro. Damit macht diese Landesregierung in einer Periode so viel Schulden wie alle Regierungen der letzten 80 Jahre zusammen", rechnete SPÖ-Chef Max Lercher vor. Trotz dieser Rekordschulden werde bei der Gesundheitsversorgung, im Bildungsbereich, bei den Musikschulen, Sportvereinen und Gemeinden entgegen aller Wahlversprechen gekürzt. "Die möglichen Konsequenzen sind drastisch. Neben Strafzahlungen für das Nichteinhalten des Stabilitätspakts droht der Steiermark die politische und wirtschaftliche Handlungsunfähigkeit. Darum hat diese Landesregierung unser Vertrauen verloren", begründete der Sozialdemokrat den Misstrauensantrag.

"Versäumnisse der Vergangenheit nicht ausblenden"

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) erwarte von der SPÖ eine Verantwortungsübernahme für die Vergangenheit. Er sprach damit den ehemaligen Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ) zwar nicht namentlich an, aber als die FPÖ mit der ÖVP die Regierung vor knapp zwei Jahren gebildet habe, wurde laut Kunasek ein Schuldenstand von 6,4 Mrd. Euro übernommen, während in Oberösterreich "nur" 1,2 Mrd. Euro an Schulden zu Buche gestanden hätten. Seither sei ein Sparkurs eingeschlagen worden, aber man könne "die Versäumnisse der Vergangenheit nicht ausblenden".

NEOS mit Niko Swatek unterstützte den Misstrauensantrag deshalb, weil sogar Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) "seiner eigenen Mannschaft den Glauben zu strukturellen Reformen abgesprochen" habe. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz wünschte schließlich mit der Antragsstellung - es war schon nach 22.00 Uhr - auch eine geheime Abstimmung. Er ermutigte jene Abgeordneten der Regierungsparteien, die vielleicht nicht mit der Koalition zufrieden sind, mit der Opposition mitzuziehen: "Feel Free." Dazu kam es aber nicht. Und so stimmten gegen 23.00 Uhr nur die Abgeordneten von SPÖ, NEOS, Grüne und KPÖ zu. Sie schafften damit keine Mehrheit.

Diskussion um Rohbericht des Landesrechnungshofs

Die Landtagssitzung hatte am Vormittag mit einer Diskussion über einen an die Öffentlichkeit gelangten Rohbericht des Landesrechnungshofs zum Gesundheitsfonds Steiermark begonnen. Lercher, der die Aktuelle Stunde eingebracht hatte, war sauer: Aus den Medien vom Rohbericht des Landesrechnungshofs (LRH) zu erfahren, sei nicht der richtige Weg. Der Inhalt, der in einem Zeitungsartikel zusammengefasst wiedergegeben wurde, lässt bei den Sozialdemokraten aber die Alarmglocken schrillen. Sie fordern, dass an den Managementstrukturen und nicht bei der Versorgung der Menschen im Gesundheitsbereich gespart werde. Und Aufgaben an andere Bundesländer auszulagern, sei "der falsche Weg", kritisierte Lercher die Zusammenarbeit mit Spitälern anderer Bundesländer.

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) wollte gar nicht genauer auf den Rohbericht eingehen: "Der Gesundheitsfonds hat durchaus gute Arbeit geleistet, aber wie im Leben ist nicht immer alles gut, aber auch nicht alles schlecht." Ohne die Vertraulichkeit des Rohberichts brechen zu wollen, verwies er auf die bereits in Auftrag gegebene neue Struktur für die Verwaltung im steirischen Gesundheitswesen, was auch den Gesundheitsfonds betreffen werde. Er erwarte sich aber eine faire und würdige Diskussion. Ein Schlagabtausch mit gegenseitigem Zuschieben von Verantwortungen zwischen FPÖ und SPÖ, die neben der ÖVP jahrzehntelang in Regierungsverantwortung war, folgte.