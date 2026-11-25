Anton Gaál, langjähriger SPÖ-Politiker in Wien und auf Bundesebene, ist im Alter von 86 Jahren verstorben, teilte die Wiener Landespartei am Mittwoch mit.

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Seinen Berufsweg begann er im Polizeidienst, politisch startete sein Engagement in Wien-Favoriten. Von 1990 bis 2007 war Gaál Abgeordneter zum Nationalrat. Er war dort Wehrsprecher der Sozialdemokraten und fungierte auch danach noch als Vorsitzender der parlamentarischen Bundesheerkommission.

Landesparteivorsitzender und Bürgermeister Michael Ludwig würdigte Gaál, der fast 60 Jahre Mitglied der SPÖ war und dessen Tochter Kathrin bis vor wenigen Monaten als Wiener Vizebürgermeisterin fungierte, als außergewöhnliche Persönlichkeit und langjährigen Wegbegleiter.

"Als Mandatar auf Landes- und Bundesebene hat er Wien und Österreich, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Bundesheer und Zivilschutz, nachhaltig geprägt", so Ludwig in einer Aussendung.